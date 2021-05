Cada día que pasa, conocemos un poco más sobre el síndrome de Asperger, ahora forma parte del diagnóstico del trastorno del espectro autista, que involucra patrones de comportamiento y cambios en la comunicación.

Tras la confesión de Elon Musk sobre padecer de este síndrome, saltan ciertas dudas:

El síndrome de Asperger es un diagnóstico más antiguo que ahora se clasifica como parte del trastorno del espectro autista (TEA).

En los últimos años, a las personas autistas se les diagnosticó:

Según la publicación de Psychcentral consideran que el TEA, incluido el de Asperger, se compone de distintas diferencias de comunicación y patrones de comportamiento. Las personas autistas también pueden depender en gran medida de la rutina y tener más dificultades para lidiar con el cambio.

Algunos síntomas y signos del Asperger:

Por lo general, es más exacto hablar de los síntomas de Asperger como patrones que involucran comunicación y comportamiento.

Una persona autista que se identifica como Aspie (persona con Asperger) aún puede mostrar muchos de los patrones que muestra una persona autista.

El Manual diagnóstico y estadístico de trastornos mentales (DSM-5) enumera las pautas que ayudan a los médicos a diagnosticar el trastorno del espectro autista.

De acuerdo con estas pautas, una persona autista:

mostrar diferencias en sus habilidades de comunicación e interacción social

mostrar de 2 a 4 tipos de comportamientos repetitivos o restringidos

En los casos en que estos patrones hacen que sea mucho más difícil adaptarse a situaciones neurotípicas, una persona autista puede necesitar niveles más altos de apoyo.l

Una persona autista puede tener más dificultades para participar en entornos sociales, lo que puede implicar muchas conversaciones de ida y vuelta. Algunas personas pueden ser menos propensas a iniciar conversaciones o captar el tono de la conversación.

Diferencias en la comunicación no verbal

Es posible que una persona autista no haga tanto contacto visual en una interacción social. Es posible que no lean las expresiones faciales o el lenguaje corporal como lo hacen las personas no autistas.

Diferencias en su enfoque de las relaciones.

En algunos casos, a las personas autistas les resulta más difícil conectarse con los demás. Esto puede hacer que parezca que no están interesados ​​en entablar amistades con otras personas, incluso cuando ocurre lo contrario.

Las personas autistas también pueden encontrar que se necesita más energía para decodificar qué comunicación es apropiada para diferentes situaciones o relaciones, y actuar de esa manera.

Patrones de comportamiento en Asperger y autismo

Ciertos patrones de comportamiento también son un aspecto clave del Asperger y el autismo, como:

Movimientos repetitivos o habla

Una persona autista puede repetir ciertos comportamientos, como dar golpecitos con los dedos o parpadear. Estos comportamientos repetitivos a menudo se denominan stimming

También pueden repetir los mismos sonidos o frases.

Necesidad de rutina

Una persona autista puede preferir mantener ciertas rutinas o rituales. Por ejemplo, es posible que tengan una determinada forma de comprar comestibles o artículos particulares que compren cada vez.

Debido a que estas rutinas pueden dar estabilidad a la vida de una persona autista, un cambio en la rutina puede resultar discordante o inquietante.

Diferentes reacciones a las sensaciones.

Si es autista, también puede tener diferentes reacciones a su entorno. Por ejemplo, algunas personas autistas pueden no notar dolor o grandes cambios de temperatura. Otros pueden sentirse abrumados por los cambios en la luz o el sonido.