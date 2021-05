Este sábado en visperas del Día de la Madre, el CEO de Tesla y SpaceX Elon Musk se sentó en el lugar del presentador del prestigioso programa Saturday Night Live y pronunció el tradicional monólogo de apertura. Tras una apertura inusual en la que Miley Cyrus cantó y los miembros del elenco de SNL bromearon con sus mamás.

Elon Musk hizo la confesión que es el primer presentador de Saturday Night Live con síndrome de Asperger, “o al menos el primero en admitirlo”. Dan Aykroyd, quien fue anfitrión en 2003 mucho después de dejar el elenco, también tiene síndrome de Asperger. Reseñó la cadena CNET.

Con un traje negro, Elon Musk no tuvo complejos ante la audiencia amistosa del programa,

El síndrome de Asperger, o AS, es uno de un grupo de trastornos neurológicos conocidos como trastornos del espectro autista. Se considera que AS está en el extremo suave del espectro. Como señala Healthline, las personas con AS a menudo tienen dificultades con la interacción social, se involucran en comportamientos repetitivos, se mantienen firmes en lo que piensan y se enfocan en las reglas y rutinas. A menudo, los diagnosticados con el trastorno tienen una inteligencia normal o superior a la normal.