Elon Musk, una de las personas más ricas del planeta, envió un tweet el jueves por la noche sobre el problema real de los autos autónomos. Y como probablemente ya puedas adivinar, es una de esas cosas que suenan profundas hasta que te detienes a pensar en ello durante tres segundos. Esa es más o menos la marca de Musk en este momento.

“Una parte importante de la inteligencia artificial del mundo real debe resolverse para realizar un trabajo autónomo, generalizado y sin supervisión, ya que todo el sistema de carreteras está diseñado para redes neuronales biológicas con imágenes ópticas”, escribió Musk.

¿Qué significa que el sistema fue diseñado para “redes neuronales biológicas con imágenes ópticas”? Esa es una forma elegante de decir que nuestro sistema de carreteras actual fue diseñado para cerebros y ojos humanos.

El sentimiento de Musk es correcto, pero quizás dolorosamente obvio de una manera que hace que parezca que el multimillonario está actuando como un ser humano. Y la suposición subyacente del tweet es que 1) los autos con IA serían mucho más fáciles sin estos molestos diseños centrados en el ser humano y que 2) el problema con la IA en los autos no es necesariamente la tecnología en los autos. El problema, como Musk quiere sugerir, es la tecnología que rodea a los autos, o la infraestructura que permitió que toda nuestra forma de conducir tuviera lugar durante el siglo pasado.

A major part of real-world AI has to be solved to make unsupervised, generalized full self-driving work, as the entire road system is designed for biological neural nets with optical imagers

— Elon Musk (@elonmusk) April 29, 2021