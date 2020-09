Hace exactamente seis días llegó iOS 14, una actualización importante para los smartphone de Apple, ya que (entre otras muchas cosas) nos permite crear widgets y ahora aparece una “biblioteca” que se encarga de almacenar las apps de manera “inteligente”.

Apple es conocida por su minucioso control sobre la experiencia y el diseño de sus sistemas operativos, y con iOS 14 se abre una pequeña puerta para que los usuarios puedan personalizar un poco más sus dispositivos, reportó Genbeta.

Por este motivo, en los últimos días las redes sociales se han llenado de capturas de pantalla y comentarios sobre los setups que han creado algunos usuarios. Un buen ejemplo de lo que se puede llegar a conseguir lo vimos ayer, con un “tema” completo de Windows 95:

“Hice más de 5.000 dólares mientras dormía, gracias a 2 horas de trabajo”.

“Internet es salvaje”. Con estas palabras termina un tweet @Traf, un diseñador que hace dos días subió uno de los homescreens más compartidos y comentados de iOS 14, apostando completamente por el minimalismo:

Decidió poner a la venta el pack de iconos monocromo que había creado (como vemos existe una versión oscura y otra clara) en una página web. Si quieres hacerte con ellos tendrás que pagar 28 dólares.

Cuando se despertó a la mañana siguiente comprobó que había generado más de 5.200 dólares en ventas, y eso que sólo necesitó dos horas para realizar este proyecto. Hace cuatro horas actualizó este tweet, afirmando que (gracias a 330 clientes) ya está cerca de los 10.000 dólares.

1. Share my iOS home screen setup

2. Notice some crazy interest in the icons

3. Design icon set, and upload it to @gumroad

4. Create a website on @notionhq using @super_

5. Make $5,264 in my sleep, all from ~2 hours of work

The internet is wild. pic.twitter.com/BSOq0rosVg

— Traf (@traf) September 21, 2020