Arqueólogos en Egipto descubrieron casi 30 sarcófagos que se cree que han estado enterrados durante unos 2.500 años, según el Ministerio de Turismo y Antigüedades del país.

Los trabajadores desenterraron el alijo de ataúdes sellados de un pozo funerario de 11 metros de profundidad (36 pies) en Saqqara, una vasta necrópolis a unos 32 kilómetros (20 millas) al sur de El Cairo, reportó DW.

A principios de este mes descubrieron más de una docena de sarcófagos en el sitio.

El domingo, el ministerio reveló a través de Facebook que había desenterrado otros 14, elevando el número total a 27.

الأسبوع الماضي أعلنا عن اكتشاف ١٣ تابوتا أثريا، وخلال الأيام الماضية تم الكشف عن ١٤ تابوتا.

انتظروا الإعلان عن الكشف الأثري الجديد بجبانة سقارة .

Last week we announced the discovery of 13 sealed human coffins. In the last few days we discovered 14 more. Stay tuned pic.twitter.com/JXBSoUdncW

— Ministry of Tourism and Antiquities (@TourismandAntiq) September 19, 2020