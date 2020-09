De acuerdo al último boletín del Centro Nacional de Huracanes la tormenta tropical Beta llegó a la costa de Texas el lunes en la noche con torrenciales lluvias.

Según el reporte del Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) la tormenta tocó tierra a unas 5 millas al norte de Port O’Connor, Texas, con vientos máximos sostenidos de 45 mph. Sus vientos se debilitaron en los últimos días en su lento avance hacia la costa.

De acuerdo al reporte de las 4:00 a.m. del NHC el centro de Beta se movía más hacia el interior a 3 millas por hora, con vientos máximos sostenidos de 40 mph, y estaba a 45 millas al nor-noroeste de Matagorda, Texas y a 35 millas al nor-noroeste de O’Connor, Texas.

La gran duda en torno a Beta es cuánta lluvia , apunta la nota de Telemundo, arrojará sobre zonas que ya han sido golpeadas por otros meteoros en esta ajetreada temporada de huracanes.

“Esta es probablemente la parte más incierta del pronóstico”, dijo Dan Reilly, meteorólogo del Servicio Nacional de Meteorología en la oficina de Houston-Galveston, en referencia a las precipitaciones de Beta.

La tormenta se desplaza solo a 3 mph, lo que hace que las lluvias vayan a permanecer sobre la región, por lo menos, hasta el miércoles.

De hecho, por ello las autoridades meteorológicas mantienen un aviso de tormenta tropical desde Port Aransas (Texas) hasta Morgan City (Louisiana).

Eso sí, se mantiene un aviso de marejadas ciclónicas sobre toda esta área, que incluye la bahía de Galveston y sus alrededores.

Hang onto your hats…and umbrellas🌂🌂! #TropicalStormBeta is bringing strong winds to #Houston.

We're tracking #Beta as it continues to impact the Gulf Coast. Tune in now to learn the latest. #TXwx pic.twitter.com/7YGPZBhQd7

— WeatherNation (@WeatherNation) September 22, 2020