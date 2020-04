Compradores del sur de Florida se adaptan a las nuevas medidas sobre el uso de máscaras

Luego del establecimiento del mandado en toda la región que obliga a las personas a usar máscaras en público, los residentes del sur de la Florida están comprando de manera más segura, , según publicó local10

Por Redacción Miami Diario

La medida no solo aplica a los compradores sino también a los empleados. «Creo que todos debemos preocuparnos por la humanidad y asegurarnos de mantenernos a salvo«, dijo el comprador Dahlton Bennington. La orden ya está vigente en el condado de Miami-Dade y se implementó recientemente en Broward. Esto fue a partir del sábado a las 12:01 a.m. «Personalmente, he estado haciendo máscaras para mis vecinos y usandolas, y definitivamente creo que es algo bueno», dijo Binnington.

El supermercado Bravo en Pembroke Pines fue obligado a cerrar por la policía por violar la orden. Solo después de que un guardia de seguridad obligó a las personas a hacer cola afuera para imponer el distanciamiento social, se permitió que la tienda volviera a operar. Mientras que la mayoría en la fila usaban máscaras, otros no lo hacían.

En el caso de Lowes, cerca de University Drive, en Pines Boulevard, los empleados hicieron cumplir un letrero en la entrada de la tienda que decía: «Los clientes deben usar una máscara facial o una cubierta facial que cumpla con las pautas de los CDC».

«Simplemente me hicieron saber que tenemos que ponernos una máscara solo para entrar, lo cual es comprensible», señaló el comprador Jorge Santiago. Los que no cumplieron con la norma no pudieron ingresar. «Bueno, tengo algunas máscaras en casa porque pinto, así que solo tomaré una rápidamente y regresaré», dijo Santiago. Hay algunas excepciones a la orden de Broward; No se requiere que las personas usen una máscara si tienen problemas para respirar, o si son niños menores de dos años.

Con información de: local10

