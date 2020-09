La tormenta tropical Teddy se formó en el Océano Atlántico esta mañana y es la cuarta tormenta activa con nombre en la cuenca del Atlántico.

Por segunda vez en la historia registrada, hay cinco ciclones tropicales agitándose en la cuenca del Atlántico, dijo el meteorólogo Philip Klotzbach del Centro Nacional de Huracanes, (NHC).

Toda la isla de las Bermudas, donde se construyen viviendas para resistir grandes huracanes, estuvo dentro del ojo del huracán Paulette el lunes por la mañana. Mientras que se espera que Rene se convertiría en un mínimo remanente el lunes. Teddy se convirtió en tormenta tropical esta mañana y se espera que se convierta en huracán más adelante en la semana. Y la depresión tropical veintiuno se formó el lunes al este de las islas de Cabo Verde, con el potencial de convertirse en tormenta tropical.

Según el Centro Nacional de Huracanes, Teddy se encontraba a más de 2.260 kilómetros (1.400 millas) al este de las Antillas Menores. La tormenta tiene vientos máximos sostenidos a 40 mph (65 kph). Se espera que se convierta en un huracán en los próximos días.

De acuerdo a la nota de Local 10 se pronosticaba que las grandes marejadas de Teddy llegarían a la costa noreste de América del Sur y las Antillas Menores el miércoles, lo que podría causar un oleaje potencialmente mortal y condiciones de corrientes de resaca.

Las otras tres tormentas activas con nombre son el huracán Paulette, la depresión tropical Rene y la tormenta tropical Sally . Paulette está impactando a las Bermudas mientras Sally se acerca a la Costa del Golfo. No se espera que René traiga peligros a la tierra.

Los meteorólogos del Centro Nacional de Huracanes en Miami dijeron que se espera que Sally hoy se convierta en huracán y llegue a la costa el martes temprano, lo que traerá condiciones climáticas peligrosas, incluido el riesgo de inundaciones, a una región que se extiende desde el oeste del Panhandle de Florida hasta el sureste de Louisiana.

Para el gobernador de Louisiana, John Bel Edwards, hay que tomar las advertencias del NHC en serio.“Necesitamos que todos presten atención a esta tormenta.Sé que para mucha gente esta tormenta pareció surgir de la nada”.

Edwards instó a la gente a prepararse para la tormenta de inmediato. También dijo que todavía hay muchos del suroeste de Louisiana que fueron evacuados del huracán Laura a Nueva Orleans, exactamente el área que podría ser golpeada por Sally, que es una tormenta de movimiento lento.

Los funcionarios de Mississippi advirtieron que se esperaba que la tormenta coincidiera con la marea alta, lo que provocaría una importante marejada ciclónica.

Por lo que la gobernadora Tate Reeves advirtió el domingo por la noche que“Todos nuestros amigos en la región costera y en el sur de Mississippi deben entender que si viven en áreas bajas, deben salir mañana temprano”.

El sistema se movía de oeste a noroeste a 9 mph (15 kph) el lunes por la mañana. Tenía su centro a 120 millas (195 kilómetros) al este-sureste de la desembocadura del río Mississippi, y a 175 millas (280 kilómetros) al sureste de Biloxi, Mississippi. El domingo, la costa del Golfo de Florida fue azotada por un clima húmedo y ventoso.

Here are the latest Key Messages on #Sally https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/tpdORLQFPS

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 14, 2020