Finalmente llegó el día, The New Mutants (Nuevos Mutantes) se estrenará hoy viernes, una fecha que en principio estaba programada para 2018 y se retrasó una y otra vez.

Por redación MiamiDiario

Resalta una nota de Cnet que ha sido un largo viaje para el rodaje, escrito y dirigido por Josh Boone (The Fault in Our Stars). En el mismo, cuatro jóvenes mutantes interpretados por Maisie Williams (Game of Thrones), Anya Taylor-Joy (Emma), Charlie Heaton (Stranger Things) y Henry Zaga (Looking for Alaska) son detenidos en un hospital para seguimiento psiquiátrico.

La doctora Cecilia Reyes (Alice Braga) les ayuda a lidiar con sus superpoderes, hasta que la llegada de un nuevo paciente, Dani Moonstar (Blu Hunt), lo cambia todo.

Boone y el coguionista Knate Lee basaron el guión en un arco de tres números con el personaje Demon Bear del autor Chris Claremont y el ilustrador Bill Sienkiewicz. “Realmente estábamos tratando de honrar la obra de arte y el tono de los cómics de los 80 “, me dijo Boone durante un video chat en el que calificó el trabajo de Claremont y Sienkiewicz de “oscuro” e “impresionista”. El director dijo que quería que su película fuera una historia de superhéroes de terror como los cómics.

El equipo de New Mutants es consciente de que la película ha tenido algunas fechas de lanzamiento más de lo normal, incluso para las ocasiones de COVID-19. Pero han optado por afrontar la incertidumbre con amabilidad y sentido del humor.

Ahora que la película de Josh Boone finalmente llegó a los cines, muchos críticos estadounidenses están optando por no revisar la película debido a la pandemia de coronavirus en curso.

Según The AV Club , la razón es que Disney no ha proporcionado enlaces de detección ni opciones de detección segura. Sin embargo, hay cines abiertos en otras partes del mundo, incluidos Francia, Canadá y el Reino Unido, lo que ha dado lugar a reseñas de “Los Nuevos Mutantes” que emergen en línea.

Mientras tanto, en el portal gamesradar han reunido todas las reseñas que están disponibles actualmente sobre el horror mutante adolescente de Fox, y el veredicto es mixto, por decir lo menos. Echa un vistazo a las reseñas de The New Mutants a continuación.

La reseña dice: “Genérico y, en el mejor de los casos, esforzándose por ser sincero… haciendo vagas referencias a la franquicia X-Men pero intentando mantenerse por sí solo. Desafortunadamente, rara vez lo hace “. La gracia salvadora parece ser el trío de héroes femeninas de la película: Wolfsbane de Maisie Williams, Dani de Blu Hunt y Magik de Anya Taylor-Joy, como agrega THR: “El trío de protagonistas femeninas jóvenes y duras de la película se las arregla para darle a tu típicamente masculino- género dominado algo así como un toque femenino “.

Travis Hopson de PunchDrunkCritics escribe: “Boone se equivoca al balance; los sustos no son lo suficientemente impactantes y el vínculo entre los adolescentes se ve interrumpido por un diálogo vergonzosamente torpe “. Pero, al igual que Hollywood Reporter, Hopson hace una mención especial a las actuaciones del elenco joven: “El elenco es lo suficientemente bueno como para justificar su regreso, especialmente Taylor-Joy. Quizás, cuando Marvel decida reiniciar The New Mutants, como inevitablemente lo harán, le pedirán que vuelva a tomar la espada “.

Mientras tanto, en Canadá, Barry Hertz de The Globe and Mail señala: “Es difícil precisar exactamente dónde falla Boone, porque hay muchas opciones para elegir”.

Sin embargo, no es del todo malo, Erik Davis de Fandango compartió en Twitter: “Tengo que decir que busqué New Mutants”. Davis dijo que la película era “… más pequeña, más íntima, un poco loca. Magik de Anya Taylor-Joy es lo más destacado para mí, pero el corazón de la película es todo Rahne y Dani “.

Añadió: “Este es un thriller psicológico que escupe fuego y es todo un viaje mental”. Tal como está, y con poco que hacer, parece que el canto del cisne de Fox X-Men está dividiendo la opinión. Sin embargo, la espera para escuchar el veredicto final sobre la última entrada en X-Men Saga de Fox puede ser un poco más larga, ya que ciertas partes del mundo aún esperan ver la película.

Nota de gamesradar y cnet

