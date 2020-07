Durante el confinamiento por el Covid-19, se incrementó el uso de aplicaciones, redes sociales e internet de manera exponencial. Por ello, nuestras computadoras, tablets y smartphones se convirtieron en una gran ayuda en muchos aspectos de la vida en cuarentena, para conectarnos con el mundo, según difundió noticierodigital

Con el fin de mantenernos en contacto con nuestros seres queridos y sostener vínculos a la distancia recurrimos a diversas aplicaciones tecnológicas. Pero este no fue el único uso que les dimos. También fueron las vías de contacto con la realidad, para mantenernos informados, estudiar, hacer ejercicio e incluso relajarnos. Casi todas las actividades de la vida cotidiana se vieron mediatizadas por las aplicaciones.

En esta entrega, recopilamos cuáles fueron las aplicaciones más utilizadas durante la cuarentena y para qué nos ayudaron.

Contacto y conexión

Con el aislamiento social, se volvió clave el uso de algunas apps para estar conectados con nuestra familia y amigos. Además, con la creciente necesidad de trabajar y estudiar desde casa, se popularizaron ciertas aplicaciones de conferencias y videollamadas online.

Para reuniones laborales o educativas, la aplicación favorita fue Zoom. Por su alta calidad de audio y video, su simplicidad y las múltiples funcionalidades que ofrece, se convirtió rápidamente en la más popular en esta cuarentena. Pisándole los talones, se encuentran Hangouts y Skype.

En este punto, también creció la utilización de redes sociales como Facebook, Instagram y la gran revelación del momento: TikTok. Además, también se incrementó la demanda en las clásicas aplicaciones de chat como WhatsApp o Messenger y todas aquellas que permiten el intercambio entre personas desde distintos lugares del mundo.

Información actualizada

En el marco de la crisis sanitaria, resultó fundamental mantenerse permanentemente informado. Una de las apps preferidas para ello fue Twitter, ya que se caracteriza por mostrar información de cuentas oficiales en tiempo real.

La contracara de este consumo masivo de noticias fue la proliferación y el exponencial crecimiento de la difusión de fake news e informaciones malintencionadas. El fenómeno fue alertado por medios oficiales pero generó una actitud escéptica en muchas personas a la hora de consumir información.

Reconociendo esta necesidad, la Organización Mundial de la Salud lanzó WHO Academy y WHO Info. Se trata de dos versiones de una aplicación, que ofrecerá información confiable y actualizada acerca del Covid-19. Who Info está destinada al público en general, mientras que Who Academy está orientada a los profesionales de la salud.

Entretenimiento y relajación

En momentos de tanto estrés y preocupación, es importante contar con oportunidades para relajarnos y entretenernos. La oferta de aplicaciones disponibles cubre todos los gustos: cocina, ejercicio, música, películas, juegos y otras miles de opciones más.

Las favoritas a la hora de descansar fueron las plataformas de streaming como Netflix o Prime Video de Amazon. Estas permiten acceder a series y películas para disfrutar solos o en familia. Además, Netflix incorporó la opción Netflix Party. Esta extensión nos permite compartir y sincronizar la misma película o serie con amigos o familiares que no están físicamente con nosotros y compartirla a la distancia.

En cuanto a los juegos, al comienzo de la cuarentena algunas compañías liberaron sus productos. Un ejemplo es Electronics Arts, que ofreció la opción de descargar gratis el clásico juego The Sims 4. Esta estrategia permitió ampliar su alcance, dar a conocer sus productos y a la vez, ofrecer alternativas de distracción en tiempos de aislamiento.

También fueron tendencia las aplicaciones para el cuidado personal. Algunas, elegidas para facilitar la relajación, como Calm; otras, para mantener activo el cuerpo con ejercicios, como Nike Training Club o Sworkit fueron las sobresalientes.

