¿Qué es CrowdStrike, la empresa que detonó el caos informático mundial?

En la madrugada del viernes, una actualización defectuosa del software de seguridad informática CrowdStrike Falcon generó un fallo tecnológico global. La interrupción afectó a una amplia gama de sectores, desde aeropuertos y bancos hasta hospitales y redes ferroviarias.

Miles de usuarios en todo el mundo se encontraron con sus computadoras atrapadas en un ciclo de reinicio, conocido comúnmente como la “Pantalla Azul de la Muerte”. Esto provocó retrasos, cancelaciones y un sinfín de problemas operativos.

La Administración Federal de Aviación (FAA) en Estados Unidos confirmó que todos los vuelos de grandes aerolíneas estadounidenses, como Delta, United y American Airlines, quedaron en tierra debido al fallo. Mientras tanto, en Europa, aeropuertos de ciudades clave como Berlín, Hamburgo, Ginebra y Zúrich también se vieron gravemente afectados.

Por su parte, la Bolsa de Valores de Londres y varias aerolíneas en el Reino Unido, así como compañías ferroviarias y la cadena de televisión Sky, reportaron interrupciones en sus operaciones.

A pesar del impacto masivo, no hay indicios de que este incidente lo provocara un ciberataque. Expertos y el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) confirmaron que el problema fue causado por una actualización defectuosa del software de la empresa de ciberseguridad CrowdStrike. Específicamente su plataforma CrowdStrike Falcon. La compañía ya admitió el error y está trabajando para revertir los cambios y mitigar los daños.

CrowdStrike Falcon es una plataforma de ciberseguridad desarrollada por la empresa estadounidense CrowdStrike. Está diseñada para proteger sistemas operativos Windows y es una herramienta ampliamente utilizada por numerosas empresas de la lista Fortune 500.

Falcon se especializa en detectar y bloquear amenazas de piratería mediante el acceso profundo al sistema operativo de una computadora. Su función permite identificar y neutralizar posibles ataques antes de que causen daños significativos.

El reciente fallo lo provocó un defecto en una única actualización de contenido de CrowdStrike Falcon. Esta interactuó de manera inadecuada con el sistema operativo Windows, causando que muchas computadoras se reiniciaran repetidamente y quedaran inoperativas.

Según George Kurtz, director ejecutivo de CrowdStrike, identificaron y aislaron el problema rápidamente. Los ingenieros de la compañía implementaron una actualización para solucionarlo.

CrowdStrike is actively working with customers impacted by a defect found in a single content update for Windows hosts. Mac and Linux hosts are not impacted. This is not a security incident or cyberattack. The issue has been identified, isolated and a fix has been deployed. We…

— George Kurtz (@George_Kurtz) July 19, 2024