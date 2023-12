¿Una Xbox de chocolate? Lanzan sorteo de consola al estilo de Willy Wonka

Xbox siempre trae sorpresas. Así como para el estreno de “Sonic 2: La película” se lanzó una Xbox Series S recubierta de pelo, con mandos de los colores de Sonic, Tails y Knuckles, ahora trae algo inigualable.

Con motivo del estreno del filme “Wonka”, este 15 de diciembre, Microsoft y Warner están sorteando una deliciosa Xbox, que incluye una réplica del mando totalmente comestible.

La Xbox Series X temática de Wonka no es comestible. Pero un afortunado puede ganar la Xbox Series X “de chocolate”, que si puedes engullir, a través de un sorteo oficial que está disponible hasta el próximo 14 de diciembre.

Si quieres conseguir esta deliciosa Xbox, puedes participar en el sorteo de la cuenta oficial de Xbox en Twitter/X, que estará disponible hasta el 14 de diciembre, según Xbox News.

El paquete temático de Wonka no solo incluye la consola, sino también una funda para guardarla, un mando temático y hasta una edición comestible del mismo modelo.

Now that looks delicious 🤤

Follow and RT with #XboxWonkaSweepstakes for a chance to win a custom @WonkaMovie Xbox Series X & display, Edible Chocolate controller & chocolates!#WonkaMovie Only in theaters December 15

Ages 18+. Ends 12/14/23. Rules: https://t.co/JFlKtTEHaC pic.twitter.com/Mj8FTgIz3v

— Xbox (@Xbox) November 13, 2023