¿Cómo perder menos tiempo eligiendo tu ropa cada día? Bill Gates te enseña

7:00 a.m. y el despertador avisa a todo volumen que hay que alistarse para la rutina. Afrontar el comienzo de cada jornada con una actitud más positiva pero también con técnicas adecuadas de organización puede hacer la diferencia entre un día realmente productivo o uno muy caótico.

Dedicar extenuantes horas al trabajo no conlleva siempre al resultado esperado. Para muchas personas las 24 horas del día parecen insuficientes para cumplir con todas las tareas pero resulta mucho mejor simplificar ciertas actividades y enfocar las energías en lo más beneficioso.

Uno de los ejecutivos más exitosos del ámbito tecnológico, Bill Gates, compartió una interesante técnica que le ha servido además para hacer más simples sus mañanas. Asimismo, aprovechar el tiempo en tareas que resulten eficaces para sus empresas y proyectos, que lo han convertido en uno de los hombres más adinerados del mundo.

El estadounidense es considerado parte de ese grupo de mentes maestras de la tecnología tras la fundación de Microsoft, pero además se ha destacado en el sector de los negocios por los que se ha embolsillado cerca de 120 millardos de dólares hasta 2023.

Lejos de pasar largas horas frente a una computadora o encerrarse en una oficina, Gates tiene una estrategia a la que ha denominado “Teoría del armario”. Te contamos en qué consiste y cómo aplicarla en el día a día.

Everyone deserves access to safe sanitation. I’m optimistic that the focus on new toilet technologies will improve millions of lives. #WorldWaterWeek pic.twitter.com/BsmVuyRzKj

— Bill Gates (@BillGates) August 22, 2023