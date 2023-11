Dos nuevos cruceros del Royal Caribbean zarparán desde Tampa

Las vacaciones son de los momentos más esperados del año. Muchas personas comienzan a planificarlas con largo tiempo de anticipación para encontrar mejores precios y más beneficios. Una de las opciones más buscadas son los cruceros, ya que incluyen todas las comodidades y la posibilidades de conocer varios destinos en un mismo viaje.

El estado de Florida ofrece múltiples alternativas para embarcarse en una aventura marítima. Su ubicación geográfica, casi en el centro del continente, es perfecta para brindar diversas rutas turísticas de cruceros que recorren áreas cercanas y otras que hasta le dan la vuelta al mundo.

Uno de sus puertos más concurridos es el de la Bahía de Tampa, el cual se ha convertido en un punto importante para las líneas de cruceros, que desde ya preparan los itinerarios de la temporada invierno 2025-2026. Por ejemplo, el Royal Caribbean anunció la semana pasada la ampliación de su oferta de locaciones para dicha época desde este famoso puerto floridano.

Leer más: Crucero temático de Taylor Swift saldrá del Puerto de Miami en 2024

Aunque parezca un tiempo lejano ya se conocen algunos detalles de esta nueva ruta que incorporan dos de los barcos más emblemáticos de la compañía: Rhapsody of the Seas y Grandeur of the Seas, según informó 8 News Channel. Estos se suman a las embarcaciones Radiance y Enchantment que ya zarpan desde el puerto de Tampa Bay .

Es así como los pasajeros contarán con esta nueva opción para abordar desde y hacia los destinos turísticos más atractivos, entre estos Belice, Cozumel, Roatán en Honduras y George Town en las paradisiacas Islas Caimán. Estas travesías por el encantador Caribe tienen una duración de poco más de una semana.

Lujo y confort

Una de las novedades de esta propuesta en el mar es la posibilidad de abordar dos de los barcos más icónicos de la empresa turística. El Rhapsody of the Seas inició con operaciones en Galveston, Texas y no fue si no hasta 2007 que emprendió rutas mundiales, incluyendo el Pacífico Sur y la mágica Asia.

Desde 2012 muestra una cara renovada con diversas novedades para los pasajeros. Esto incluyó más cabinas para una capacidad total de 2.416 viajeros. Además una pantalla de cine enorme junto a sus dos piscinas y nuevos restaurantes con gastronomía local en internacional.

Ir a bordo de un barco puede ser una experiencia diferente para los más aventureros que cuentan con atracciones de escalada, circuitos de cuerdas y plataformas que retan a los más atléticos.

Otro de sus cruceros más emblemáticos es el Grandeur of the seas, que presume de su interior muy lujoso y confortante. Hizo su viaje inaugural en 1996 y fue remodelado en 2012. Actualmente cuenta con una capacidad de casi 2.000 pasajeros y salas para eventos con hasta 890 invitados.

El entretenimiento, atracciones culturales y la gastronomía coinciden en un mismo punto que cobra cada vez más interés turístico para grupos de todas las edades.