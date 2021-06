El partido entre Dinamarca y Finlandia ha tenido que interrumpirse poco antes del descanso, ya que Christian Eriksen de la selección danesa cayó desplomado, aparentemente inconsciente.

El jugador del Inter de Milán Christian Eriksen cayó al suelo cuando se disponía a recibir un saque de banda, reportó Mundo Deportivo.

Las imágenes son preocupantes, ya que los servicios médicos que entraron al terreno de juego tuvieron que hacerle la reanimación cardiopulmonar (RCP) a pie de campo.

Los jugadores de ambos equipos presenciaron la escena abatidos, algunos rezando y otros llorando. La mujer del futbolista bajó al terreno de juego, donde espera noticias, visiblemente abatida.

Todavía está por ver cuál es el alcance de la situación, que no tiene buena pinta. Los jugadores de las dos selecciones se han retirado del terreno de juego.

La UEFA decidió suspender el partido.

The UEFA EURO 2020 match in Copenhagen has been suspended due to a medical emergency.

— UEFA (@UEFA) June 12, 2021