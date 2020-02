«De brillante a falso» así fueron los calificativos de Legisladores de Florida sobre discurso del Estado de la Unión

Los congresista de la Florida utilizaron sus redes sociales para expresar su opinión sobre el Discurso del Estado de la Unión pronunciado por el Presidente de los Estados Unidos,Donald Trump este martes (04.02.2020). Las críticas o apoyos variaron según la militancia del legislador.

De pie ante un Congreso y una nación fuertemente dividida por el juicio político, el presidente Donald Trump centró su discurso del Estado de la Unión del en exaltar un «Gran regreso estadounidense» en su ruta triunfadora, tres años después de asumir el cargo.

Las respuestas al discurso del presidente variaron de calificarlo brillante a descalificarlo, especialmente entre los demócratas, que acusaron al presidente de ser el responsable de la división del pais que se había comprometido a terminar.

Senador estadounidense Rick Scott :

«¡Gracias @realDonaldTrump por invitar y reconocer al legítimo presidente de #Venezuela @jguaido en el #SOTU esta noche! El socialismo destruye naciones. Pero la libertad siempre unifica el alma. ¡Estupendamente dicho! ¡Estamos con la gente de Venezuela!»

Thank you @realDonaldTrump for inviting and recognizing #Venezuela’s rightful President @jguaido at tonight’s #SOTU! “Socialism destroys nations. But always remember, freedom unifies the soul.” Well said! We stand with the people of Venezuela! 🇻🇪 — Rick Scott (@SenRickScott) February 5, 2020

Representante de EE. UU. Matt Gaetz :

"In America, we celebrate faith. We cherish religion. We lift our voices in prayer. And we raise our sights to the glory of God." – @realdonaldtrump #SOTU #StateOfTheUnion pic.twitter.com/hyIxhLxHmI — Rep. Matt Gaetz (@RepMattGaetz) February 5, 2020

Representante de los EE. UU. Vern Buchanan :

El discurso del presidente Trump esta noche tocó todos los puntos correctos, presentando una agenda económica favorable al crecimiento y un llamado a la unidad bipartidista. Espero con interés trabajar con la administración y los miembros del Congreso de ambos partidos para seguir avanzando en el país. #SOTU2020

President Trump’s speech tonight hit all the right points, laying out a pro-growth economic agenda and a call for bipartisan unity. I look forward to working with the administration and members of Congress from both parties to continue moving the country forward. #SOTU2020 — Rep. Vern Buchanan (@VernBuchanan) February 5, 2020

Rep. De EE. UU. Val Demings :

«Había dos visiones para América dentro del Capitolio esta noche. Uno donde los poderosos están por encima de la ley y familias comoen las que yo crecí quedan atrás. Y otra donde todos cuentan, y todos son responsables. Sé en cuál creo». https://twitter.com/RepValDemings/status/1224897550781755392 Representante de los Estados Unidos Neal Dunn :

“Esta noche, el presidente Trump pintó una imagen de esperanza y prosperidad al exponer su visión para el futuro de nuestro gran país. En los últimos tres años, nuestro país ha experimentado un crecimiento económico sin precedentes y ha fortalecido a nuestros militares, una vez agotados. Los trabajadores estadounidenses están prosperando debido a las políticas implementadas por el presidente.

“A pesar de los esfuerzos de los demócratas para bloquear al presidente Trump en todos los sentidos, el optimismo estadounidense está en su punto más alto. Está claro que bajo su liderazgo el «Gran regreso estadounidense» está en pleno apogeo.

Representante de EE. UU. Lois Frankel :

“El pueblo estadounidense merece más que un discurso lleno de falsedades. El presidente dijo que defenderá a las personas con afecciones preexistentes, pero ahí está en un tribunal federal tratando de revocar la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Costo. Prometió reducir los costos de los medicamentos, pero se opone a la legislación de la Cámara que permite la negociación del precio de los medicamentos».

Representante estadounidense Debbie Mucarsel-Powell :

“El discurso del Estado de la Unión de esta noche fue un intento inútil de autoengrandecimiento. En lugar de diseñar un plan para tomar medidas sobre temas en los que la gran mayoría de los estadounidenses están de acuerdo, el presidente utilizó esta noche para engañar al público estadounidense y complacer a su base política. El presidente no abordó la epidemia de violencia armada que mata a innumerables estadounidenses cada año y no respaldó medidas significativas de seguridad armada como la verificación de antecedentes, que más del 90% de los estadounidenses apoyan. El presidente no presentó un plan para combatir la crisis climática que pone en peligro a las comunidades costeras desde Miami hasta Key West o para garantizar que los estadounidenses tengan agua potable.

“El presidente Trump afirmó defender la protección de Medicare, el Seguro Social y los estadounidenses con condiciones preexistentes, al tiempo que apoya políticas radicales, recortes presupuestarios extremos y demandas partidarias que amenazan esos mismos programas y protecciones. Especialmente peligroso para diversas comunidades como la que yo represento, fue la vergonzosa distorsión y criminalización del inmigrante por parte del presidente. El presidente promocionó su justicia moral, mientras que los niños y las familias que buscan refugio se sientan en jaulas, y los Dreamers y los titulares de TPS esperan en el limbo como resultado de sus políticas inmorales de inmigración. Una vez más demostró que está dispuesto a engañar al pueblo estadounidense, si eso lo beneficia políticamente.

Representante estadounidense Stephanie Murphy :

«Los estadounidenses están cansados del estancamiento. @POTUS no logró elevarse por encima de la retórica partidista que ha bloqueado la cooperación bipartidista para poner fin a la violencia armada, combatir el cambio climático y reducir los costos de las drogas Rx. El presidente debe trabajar con ambas partes para entregar resultados para el pueblo estadounidense. #flapol».

Americans are tired of gridlock. @POTUS failed to rise above partisan rhetoric that has blocked bipartisan cooperation to end gun violence, fight climate change, & lower Rx drug costs. The president must work with both parties to deliver results for the American people. #flapol — Rep. Stephanie Murphy (@RepStephMurphy) February 5, 2020

Representante de los Estados Unidos Ross Spano :

“El mensaje de esta noche del presidente Trump fue alto y claro: ¡Estados Unidos ha vuelto! Nuestra economía está en auge, hemos reconstruido nuestras políticas militares y pro-familia, pro-vida y pro-negocios están funcionando. Aplaudo al Presidente por su fuerte liderazgo y soy optimista de que nuestros mejores días aún están por venir «.

Representante de los Estados Unidos Daniel Webster :

“El estado de nuestra Unión es fuerte. Gracias a tres años de liderazgo de esta administración para sacar al gobierno de las espaldas de los trabajadores estadounidenses y poner a Estados Unidos primero; nuestra economía, nuestras fuerzas armadas, nuestras familias, nuestro medio ambiente y nuestras comunidades son más fuertes. De nombrar jueces que conozcan y respeten la Constitución de los Estados Unidos; para mejorar los servicios de veteranos y VA; para reducir las cargas impositivas sobre los propietarios de pequeñas empresas y los contribuyentes; para racionalizar y eliminar la burocracia innecesaria que bloqueó las inversiones en infraestructura; mejorar nuestros acuerdos comerciales para trabajadores, fabricantes y constructores estadounidenses; asegurando nuestras fronteras; y la reconstrucción de nuestras fuerzas armadas: el presidente Trump ha cumplido sus promesas.

“¡Los resultados son claros ya que más de 2.5 millones de estadounidenses han salido de la pobreza! La participación laboral y los salarios están aumentando, especialmente para el 10 por ciento inferior de los trabajadores. En Florida se crearon 630,000 empleos más, la propiedad de vivienda aumentó 3 puntos porcentuales y el ingreso real per cápita aumentó 7 por ciento desde la elección del Presidente. Hay más trabajo por hacer. Acogí con beneplácito escuchar al Presidente reiterar su compromiso de abordar problemas difíciles, reparar sistemas dañados y defender a nuestros más vulnerables. Espero que mis colegas, tanto demócratas como republicanos, dejen de lado la política y trabajen juntos para invertir en la infraestructura de nuestro país, mejorar la seguridad fronteriza y reducir y priorizar el gasto «.

Comité Nacional Republicano a través de la portavoz Emma Vaughn :

«Cuando el presidente Trump se dirigió a los estadounidenses en el Estado de la Unión esta noche, su récord sin precedentes de éxito en sus primeros tres años es claro: dos líderes terroristas peligrosos asesinados, dos jueces de la Corte Suprema confirmaron y dos importantes acuerdos comerciales firmaron la ley». Estados Unidos está prosperando bajo el liderazgo del presidente Trump, ya que estamos experimentando la economía más fuerte que hemos visto, y lo mejor está por venir «.

