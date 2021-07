La hija menor del gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo ya había dado indicios de su orientación sexual. Hace unas semanas se había declarado Queer.

Ahora Michaela Kennedy se declaró «demisexual» esta semana durante una aparición en Instagram.

«Las personas demisexuales solo se sienten atraídas sexualmente por alguien cuando tienen un vínculo emocional», según WebMD.

View this post on Instagram A post shared by New York Post (@nypost)

«Cuando estaba en la escuela primaria, temía ser lesbiana. Cuando estaba en la escuela secundaria, le dije a mi familia y amigos cercanos que era bisexual. Cuando estaba en la escuela secundaria, descubrí la pansexualidad y pensé:

‘Esa es la bandera para mí. Y recientemente aprendí más sobre la demisexualidad y he creído que esa identidad me resuena más «, dijo en una transmisión en vivo con Donato Tramuto, ex director ejecutivo de Tivity Health y donante del Centro Robert F. Kennedy, que emplea su madre, Kerry Kennedy.

El gobernador Andrew Cuomo en Puerto Rico con sus hijas Mariah, Cara y Michaela el 29 de noviembre de 2019. (Gabriel López Albarrán)

Kennedy-Cuomo dijo que «siempre ha soñado con un mundo en el que nadie tendrá que salir del armario, porque la sexualidad de todos se asumirá fluida». […] pero en un mundo que alimenta a la fuerza la heterosexualidad cisgénero, salir del armario es un proceso de por vida para desempacar construcciones y estigmas sociales internalizados «.