Con el fin de obtener un beneficio económico, algunas personas han recurrido a los programas de ayuda por el coronavirus en Florida, reportó eluniverso

Prueba de ello es que la Fiscalía del sur de Florida (EE.UU.) calificó a la región como “la capital mundial fraude” por casos de estafa a programas federales de ayuda económica por el COVID-19.

La calificación fue hecha este viernes. Se detalla que los fraudes ascienden hasta los 75 millones de dólares.

Durante una rueda de prensa, la fiscal federal del Distrito Sur de Florida, Ariana Fajardo Orshan,, señaló que “he acuñado que esta es la capital mundial del fraude”, dijo en una rueda de prensa quien presentó un listado de los casos procesados por su organismo en los últimos 30 días.

Home Health Aide Pleads Guilty to Bank Fraud Involving Check Taken From Elderly Client https://t.co/W984HoOMwG

— US Attorney SDFL (@SDFLnews) March 26, 2021