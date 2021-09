A tan solo seis días para que se de inicio a la temporada 2021-2022, de la National Football League (NFL), los Dolphins de Miami tendrán dos bajas sensibles para el primer duelo de la campaña.

Los cetáceos se enfrentarán a los New England Patriots, el domingo en el Gillette Stadium, sin la presencia de los jugadores Austin Jackson y Adam Shaheen.

Ambos fueron colocados en la lista de Covid-19. Aunque Shaheen, indicó que hasta el momento no ha tenido síntomas asociado al virus.

Precisamente Austin Shaheen a revelado en anteriores ocasiones, que no piensa colocarse la vacuna, para contrarrestar los efectos del Covid-19.

“No me van a presionar para que haga algo por más libertad cuando este es un ambiente tan cambiante “, dijo el jugador en una reciente entrevista.

Tanto Shaheen como Jackson fueron colocados en la lista restrictiva de 10 días, de los Dolphins de Miami, por lo que podrían perderse los dos primeros encuentros de la temporada, que serán vitales para el conjunto de Miami.

From NFL Now: Discussing how the Dolphins may change their starting OL with Austin Jackson on covid-19 list & uncertain for Sunday’s game vs. Patriots. pic.twitter.com/ZZMPCwYrI9

— Cameron Wolfe (@CameronWolfe) September 6, 2021