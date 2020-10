El presentador chileno Don Francisco, de 79 años y quien se hiciera mundialmente famoso por el programa ‘Sábado Gigante’, decidió poner a la venta la lujosa e increíble mansión que tiene en la isla de Indian Creek, en Florida y que en nada se compara con las humildes casas en las que vivió en su país natal.

La propiedad, que adquirió en 1993 tras desembolsar $2.63 millones de dólares y está marcada con el número 37 del Indian Creek Island Rd., hoy tendría un valor de $20 millones de dólares o por lo menos eso es lo que pretende recibir el también filántropo, reportó La Opinión.

La residencia, de una extensión de 9 mil pies cuadrados y construida en 1987, tiene seis recámaras y ocho baños.

También cuenta con cocina, comedor, sala de estar, sala principal, family room, biblioteca, estudio, cava, garaje para tres vehículos, entre otras habitaciones.

La cocina es bastante amplia y moderna. Está equipada con una alacena oscura, asientos estilo bar y dos islas.

En el exterior tiene una terraza con diversos muebles de jardín, una gran piscina con su respectiva área de spa, jacuzzi y una casa de piscina con cocina, comedor y gimnasio.

También tiene su propio muelle, al contar con 118 pies de frente al agua, por lo que los nuevos propietarios podrán pasearse por la zona en su lujoso yate.

La casa del extitular de ‘Don Francisco Presenta’ es una de las 32 viviendas de Indian Creek con salida al mar y no solo eso, sino que también es la única de la zona que se encuentra en estos momentos en el mercado.

Indian Creek, también conocida como ‘Billionaire Creek’, es una exclusiva comunidad privada y de alta seguridad que en sus 300 acres de extensión cuenta con campo de golf y ha sido hogar de grandes celebridades, como el cantante español Julio Iglesias.

#JustListed Waterfront Estate 📍37 Indian Creek Island Rd, Indian Creek, FL – $20 Million

The only home available on the exclusive #IndianCreekIsland, a private & police guarded island with 32 #waterfront estates along Biscayne Bay & anchored by the #IndianCreek Golf Course. pic.twitter.com/CFnqxWQX9H

— Alexander Team (@AlexanderTeamRE) October 19, 2020