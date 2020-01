Dos personas fueron asesinadas tras un tiroteo en la fiesta de Año Nuevo en el condado de Orange

Los agentes de seguridad afirmaron que dos personas fueron asesinadas en una fiesta de Año Nuevo dentro de un club del condado de Orange.

Según la Oficina del Sheriff del Condado de Orange, dos personas fueron asesinadas en un club nocturno llamado ‘The Spot Events’ dentro de una plaza comercial en Edgewater Drive. Los investigadores dijeron que todo sucedió cuando la fiesta estaba terminando alrededor de las 4 a.m. cuando se realizaron disparos dentro de un área VIP.

«Había aproximadamente 250 personas aquí cuando esto ocurrió», dijo el sargento Jamie Hoffman. «A nuestra llegada, muchos de ellos se fueron. Actualmente tenemos a los seis o siete guardias de seguridad que estaban aquí. Entrevistaremos a cada uno de ellos así como a cinco o seis personas que permanecieron dentro».

Ninguno de los guardias de seguridad estaba dentro cuando ocurrió y no se captó nada en la cámara. Más de 200 personas quedaron para ser interrogadas por los investigadores.

«No tenemos ningún video de vigilancia en este momento y no tenemos una descripción del sospechoso en este momento», dijo Hoffman.

Los investigadores dijeron que los guardias de seguridad no revisaron ni registraron a ninguno de los asistentes a la fiesta antes de entrar.

#BREAKING Two men shot and killed at after-hours club The Spot Events on Edgewater Dr. Shooting happened on raised VIP area inside. Armed security was outside when shots fired and people ran out. No surveillance or suspect description. @OrangeCoSheriff needs public’s help #FOX35 pic.twitter.com/5BBkzEKtfv

— Amanda McKenzie (@AmandaMckNews) January 1, 2020