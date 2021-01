Apartir del próximo miércoles Douglas será: el primer marido de una vicepresidenta de los Estados Unidos, el marido de la primera pareja interracial que llega a este puesto, el primer judío que forma parte del cuarteto más poderoso del planeta, y también hará historia al dejar su trabajo profesional para que no haya conflicto de intereses con el cargo que ocupa su mujer. Batirá un montón de récords.

Un neoyorkino afincado en California. Doug nació en Brooklyn en 1964, vivió en New Jersey y se mudó a California cuando tenía 17 años. Estudió Derecho en la Escuela de Derecho Gould de la Universidad del Sur de California.

Ha trabajado durante más de 25 años como abogado experto en entretenimiento. Hasta hace unas semanas era abogado y socio del bufete de abogados DLA Piper Law Firm. Establecido en Los Angeles, este despacho está especializado en propiedad intelectual de la industria del entretenimiento y de los medios de comunicación.

@Second Gentleman. Ha dejado su trabajo para que no haya conflicto de intereses con el de su mujer. Desde ahora dará clases en la universidad de Georgetown. Pero se ha tomado tan en serio su puesto de Segundo Caballero del país que acaba de abrir cuenta en Twitter: @Second Gentleman en la que se describe como “padre devoto y orgulloso esposo de la vicepresidenta electa Kamala Harris”.

Conoció a Kamala en una cita a ciegas en 2013. Kamala era entonces la poderosa fiscal general de California. La celestina fue Chrisette Hudlin, amiga de Kamala, que tuvo la idea de ponerles en contacto durante una entrevista profesional que mantuvo con Doug. Él llevaba cinco años divorciado, por supuesto que sabía quién Kamala, y le parecía una mujer guapísima. A ella le aconsejó que no buscara el nombre de Doug en Google y le pidió que le diera una oportunidad.

El mensaje que causó un gran impacto. Doug le envió un mensaje de texto mientras veía un partido, y también le dejó un mensaje de voz del que se arrepintió nada más colgar. A Kamala le hizo gracia y le llamó. Estuvieron hablando una hora y decidieron verse. Kamala ha contado que, después de su primera cita, él le envió una lista con todas las fechas que tenía disponibles durante los meses siguientes para nuevas citas. Kamala sigue guardando aquel mensaje de voz y se lo hace escuchar a Dough cada año el día de su aniversario de boda. “Soy demasiado viejo para andar con jueguecitos”, decía el correo electrónico. “Me gustas mucho”. Decidieron darle seis meses a su relación, después de los cuales, “si todavía nos sentíamos como nos sentíamos, simplemente iríamos a por ello”, contó Dough en cierta ocasión.

Dearest Kamala: here’s to us, our family, friends and our beautiful life together. Wouldn’t change a thing. Happy Anniversary! Love, D. pic.twitter.com/7SDRA9Efuk — Doug Emhoff (@DouglasEmhoff) August 22, 2020

Boda en 2014. Poco tiempo después se casaron en un juzgado de Santa Bárbara (California), en una ceremonia oficiada por Maya, hermana de Kamala. En la ceremonia introdujeron algunos elementos de las culturas de las que ambos proceden: ella le puso una guirnalda de flores alrededor del cuello según la tradición india, y él pisó un vaso de cristal, rito con el que termina todo casamiento judío.

Los hijos de Dough y Momala. Emhoff estuvo casado durante 16 años con Kerstin Emhoff, cofundadora y directora ejecutiva de la compañía de producción de Los Angeles Prettybird. Tiene dos hijos, Cole y Ella, en homenaje a sus ídolos del jazz: John Coltrane y Ella Fitzgerald. Le llaman Momala, un juego de palabras entre mom (mamá) y Kamala.

¿Cuál será su papel? En su cuenta de Twitter ya ha anunciado que será defensor de la justicia y de la igualdad. Pero sobre todo, como ha contado en una reciente entrevista, “no soy su asesor político. Soy su marido. Así que mi papel e estar ahí para ella, amarla, ayudarla”.

Sus hobbies. Es un apasionado del golf. Ha sido socio de Hillcrest Country Club, un club de golf históricamente judío situado en Los Ángeles, que se fundó cuando otros establecimientos de la ciudad aún no admitían a judíos entre sus miembros.

Fuente: Mujer Hoy