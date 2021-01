La Universidad Johns Hopkins informó que las muertes por Covid-19 en todo el mundo alcanzaron este viernes los 2 millones. reportó elnacional

El recuento hecho por el prestigioso centro de estudios revela que el número de fallecidos por coronavirus se situó en exactamente en 2.002.468, mientras que el de casos confirmados está en 93.518.182.

As COVID-19 infections rage across the country, 1 in 4 Americans associate shame with #COVID19, the @JohnsHopkins @PulsePandemic project found. https://t.co/TEohBx4yWf — Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health (@JohnsHopkinsSPH) January 15, 2021

Países más afectados

Estados Unidos se mantiene como el país más golpeado por la pandemia, con 23,3 millones de casos y 390.195 fallecidos; seguido en la incidencia por India, con 10,5 millones de positivos confirmados y 151.918 fallecimientos.

As the #COVID19 pandemic persists, #JHUAPL has entered into an agreement to facilitate additional access to the APL-developed ESSENCE tool. The tool utilizes data to help health practitioners to search for signs that may indicate an infectious surge 📊 😷 https://t.co/xADlfjf0C2 — Johns Hopkins APL (@JHUAPL) January 15, 2021

En cuanto a víctimas mortales de la enfermedad, sin embargo, Brasil ocupa el segundo puesto mundial, con 207.095 decesos, mientras que los casos en el gigante suramericano ascienden a 8,3 millones

El cuarto país del mundo con más fallecidos, según estos datos, es México, con 137.916. Le sigue Reino Unido (87.448), Italia (81.325), Francia (70.088), Rusia (63.558), Irán (56.521), España (53.314) y Colombia (47.491).

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que pese al aumento incesante de casos en todo el mundo, en todos los países las sociedades parecen haber bajado la guardia y “no están haciendo lo suficiente” en la lucha contra la pandemia.

Al respecto, el director de Emergencias Sanitarias de la OMS, Mike Ryan. dijo que “las altas cifras podrían deberse en una pequeña parte a la aparición de variantes del virus. Pero, en gran medida ha ocurrido porque estamos reduciendo el distanciamiento físico y social”

Check out this video and learn how #COVID19 contact tracing works 👇 pic.twitter.com/W04M6Wg0qu — World Health Organization (WHO) (@WHO) January 15, 2021

Vacunaciones y nuevas cepas

El comienzo de las campañas de vacunación en la mayor parte de los países ha coincidido con la aparición de preocupantes variantes más contagiosas del coronavirus en numerosos lugares, como Sudáfrica, Estados Unidos y el Reino Unido.

Los expertos de la OMS siguen considerando a la pandemia de coronavirus una emergencia internacional, un estatus que el organismo le concedió hace casi un año, el 30 de enero de 2020, antes incluso de que la enfermedad fuera bautizada como Covid-19.