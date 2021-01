La situación de las vacunas contra el Covid-19, se pone más cuesta arriba en el condado de Miami-Dade. Las autoridades reportaron este viernes que podrían escasear en los próximos días.

“Con lo que tenemos en este momento nos quedaremos sin vacunas a comienzos de la semana entrante en Miami Dade”, expresó a los medios de comunicación Jared Moskowitz, Director de emergencias del estado.

Las autoridades indicaron que habrá dosis de vacunas en los hospitales, en el estadio Hard Rock y el estadio de los Marlins (que ambos funcionarán como centros de vacunación desde la próxima semana).

Los mismos alertaron que no se contará con suficiente cargamentos, para poder abastecer a el Tropical Park y el zoológico de Miami, tal como se esperaban que ocurriera la próxima semana.

Se esperaba que 67 condados estuviesen abastecidos con la vacuna, para poder proteger a la gente del virus que comenzó en el 2020, pero esto fue imposible.

Las autoridades sanitarias de la Florida, esperan que el gobierno estatal apruebe la compra de más cargamento de vacuna, para así cubrir la demanda.

Los casos de Covid-19 han ido en aumento en los últimos días, donde se han reportado más casos en el Condado de Miami Dade.

Miami-Dade county made up almost half of the state's infections last year. How many seniors do you think they got there? How many in the county travel to those other counties, or vice versa?

— Holy_Cow! (@SupremeLister) January 15, 2021