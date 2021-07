Puede que la pequeña Lilibet “Lili” Diana aún no tenga un mes de vida, pero ya hace sentir orgulloso a su padre.

Durante una aparición en los premios WellChild en Londres, el príncipe Harry explicó que su nueva llegada es, afortunadamente, bastante tranquila y que tener la nueva adición ha sido un verdadero cambio para él y su esposa, Meghan Markle.

Fuentes del evento compartieron que Harry habló sobre las diferencias entre Lili y su hermano mayor, Archie. Dijo que ella es “tranquila” y que Archie “corre como un loco”.

Eso podría deberse a sus respectivas edades, pero Harry parecía feliz de compartirlo, reportó Instyle.

¡”Hemos tenido suerte hasta ahora, ella está muy relajada y parece feliz de estar sentada mientras Archie corre como un loco”, dijo Harry, según Hello!

Cuando Ed Sheeran le felicitó por la llegada, señaló que ha sido un cambio respecto a tener un solo hijo que gestionar: “Dos es definitivamente un malabarismo”.

Sheeran también es padre primerizo. Su hija, Lyra Antarctica, nació el año pasado.

“Estuvo muy centrado, fue muy agradable verle de nuevo aquí”, dijo la invitada Steph Freeman sobre la aparición de Harry.

La aparición de Harry en el evento fue inesperada, ya que se encuentra al otro lado del Atlántico sólo para asistir a la inauguración de la estatua de la princesa Diana, prevista para mañana.

Meghan se encuentra en California con Archie y Lili. Harry es mecenas de WellChild desde 2007 y, antes de su fallecimiento, el príncipe Felipe también lo era de la organización.

“Desde que me convertí en mecenas de WellChild en 2007, esta organización y las personas que la integran ocupan un lugar extraordinariamente especial en mi corazón. En aquel momento no era padre, y sin embargo las historias de estos niños y padres trascendían. No necesitaba ser padre para sentir el impacto de esta inestimable labor”, dijo Harry en el acto

“Ahora, como padre de dos hijos, me siento aún más conectado, inspirado y asombrado por la resistencia de estas familias, que superan retos indescriptibles con el apoyo de WellChild.

La salud de nuestros hijos, de todos nosotros, no podría haber estado más presente en nuestras mentes durante el pasado año. Y, a lo largo de todo este tiempo, la comunidad WellChild ha sido un ejemplo de cómo mostrarse y actuar con compasión por los demás. No podría estar más orgulloso de estar aquí, de conocer a los ganadores de los premios WellChild de este año, de agradecer a las enfermeras y a los médicos todo lo que hacen, y de celebrar a estas increíbles familias.”