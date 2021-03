En días pasados el senador Bernie Sanders criticó el enriquecimiento de Elon Musk, y de Jeff Bezos a través de un tuit con el siguiente comentario:

Ante ello Musk respondió con el siguiente comunicado:

“Hay problemas enormes con la desigualdad en el mundo en general y en los Estados Unidos en particular, y ese problema creciente en los Estados Unidos nos ha llevado a un lugar cada vez más inestable. Es uno de los principales problemas que enfrenta Estados Unidos, en mi opinión. Además, diré que creo que la dedicación de Bernie Sanders para luchar contra esto y muchas de sus políticas preferidas para abordarlo son completamente sensatas, y es triste que Estados Unidos esté tan atrás de la mayoría de los países europeos en la creación de una sociedad más humana. y una mejor calidad de vida. Dicho esto, este es un tweet sorprendentemente idiota”.

“No puedo entender si él y su equipo simplemente están usando un método pobre para sus mensajes políticos sobre este tema más amplio (atando el nombre de un par de personas famosas para llamar más la atención), si hay una ignorancia sorprendente en cuanto a dónde está esto. la riqueza se mantiene, o si hay algún otro colapso en la lógica o la estrategia que estamos sucediendo aquí. Pero he visto esta queja en Twitter al menos unas cuantas veces en los últimos meses, y es tan molestamente engañosa que parecía que era necesaria una respuesta”.

I am accumulating resources to help make life multiplanetary & extend the light of consciousness to the stars

— Elon Musk (@elonmusk) March 21, 2021