El Servicio Meteorológico Nacional emitió una advertencia de huracán para los Cayos de Florida, mientras que se emitió una alerta de huracán para el resto del sur de Florida, que se extiende hasta Deerfield Beach.

Una advertencia de tormenta tropical en la región también se ha ampliado para incluir los condados de Broward y Palm Beach, a medida que la tormenta tropical Eta avanza hacia el sur de Florida.

Eta estaba ubicada a unas 235 millas (380 kilómetros) al sur-sureste de Miami el domingo por la mañana y se movía hacia el norte a 14 mph (22 kph) con vientos de 65 mph (100 kph).

Además de la advertencia de huracán en los Cayos, existe una alerta de marejada ciclónica para la costa de Florida desde Golden Beach hasta Bonita Beach, incluida la bahía de Biscayne, y una alerta de huracán está vigente desde Deerfield Beach hasta Bonita Beach.

También se emitió una advertencia de inundación para los condados de Miami-Dade, Broward y Monroe.

Se pronostica que el sistema pasará cerca o sobre los Cayos de Florida el domingo por la noche y el lunes temprano, y llegará al sureste del Golfo de México a última hora del lunes y martes.

Se espera un giro gradual hacia el noroeste por la tarde, y se espera que el centro de la tormenta se mueva sobre el Estrecho de Florida entre Cuba y las Bahamas el domingo, pasando por los Cayos de Florida por la noche y llegando al sureste del Golfo de México. tarde lunes y martes.

Tropical Storm #Eta Advisory 33: Hurricane and Storm Surge Warnings Issued For the Florida Keys And Florida Bay. Expected to Produce Dangerous Storm Surge, Flash Floods And Strong Winds Over Portions of Cuba, Florida, and the Florida Keys. https://t.co/VqHn0u1vgc

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) November 8, 2020