Para Alicia Curtis, madre de cuatro hijos, ir de compras puede ser difícil. Vive en Opa-locka, en un área llamada “desierto de comida”, donde el supermercado más cercano está al menos a una milla de distancia, reportó NBC Miami.

“Se considera un área de pobreza”, dijo Curtis. “No tenemos muchos recursos a nuestro alrededor. Tenemos muchas tiendas de esquina, que no tienen muchas opciones saludables allí “.

En el sur de Florida, hay más de 300 desiertos alimentarios.

“Nos deja siempre tener que ir muy lejos en diferentes áreas, lo cual es un problema, especialmente cuando tienes cuatro hijos”, dijo Curtis.

El cineasta John Lewis aborda la inseguridad alimentaria y su conexión con la raza en su documental ” They’re Trying to Kill Us “. Entrevista a artistas de hip-hop, políticos, médicos y otros expertos sobre la falta de acceso a alimentos frescos en las comunidades negras y morenas. .

“Todo está interconectado”, dijo Lewis. “Digamos que comes esta comida horrible, terminas enfermando … quiero que la gente vea que tenemos control sobre nuestra salud”.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, los desiertos alimentarios están asociados con afecciones crónicas como la obesidad, las enfermedades cardíacas y la diabetes.

“Es difícil ver a la gente sufrir”, dijo Lewis. “Desde mi propia familia hasta las personas que me envían correos electrónicos”.

Asha Walker, de la organización sin fines de lucro Health in the Hood, ve a las personas luchar con esas enfermedades todo el tiempo.

“Vemos a los culpables típicos”, dijo Walker. “Es presión arterial alta. Es diabetes. Es una enfermedad cardíaca, un derrame cerebral “.

Walker es director ejecutivo de la organización sin fines de lucro, que construye huertos en desiertos alimentarios.

“Entramos. Convertimos terrenos baldíos y creamos huertos vibrantes a gran escala y distribuimos productos agrícolas gratuitos en los vecindarios donde es difícil para las personas acceder a alimentos frescos”, dijo Walker.

Ella dice que cada una de sus ocho ubicaciones en el sur de Florida se encuentran en comunidades minoritarias donde las estaciones de servicio y las tiendas de conveniencia son las opciones más cercanas.

“Estos son problemas que son sistémicos y han sido parte de la infraestructura y el tejido de nuestra sociedad desde siempre”, dijo Walker.

Para Curtis y su familia, el huerto cerca de su casa les ha cambiado la vida. En abril, comenzó a obtener productos frescos de Health in the Hood.

“No se trata solo de darnos frutas y verduras”, dijo Curtis. “Nos está despertando a un estilo de vida más saludable”.

