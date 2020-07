Un abogado que decía ser “antifeminista” y que fue hallado sin vida en las montañas Catskill con una herida de bala aparentemente autoinfligida es investigado como el posible agresor en el ataque a tiros contra la familia de una jueza federal en Nueva Jersey, comentaron dos funcionarios al tanto de la investigación a The Associated Press.

El hijo de la juez federal Esther Salas ,de Nueva Jersey, fue asesinado y su esposo resultó herido en un tiroteo en su casa en North Brunswick el domingo, y el hombre que se cree sospechoso fue encontrado muerto de un herida de bala autoinfligida el lunes.

El sujeto fue identificado como Roy Den Hollander, quien recibió atención por parte de los medios, incluyendo presentaciones en las cadenas Fox News y Comedy Central, por demandas que impugnaban las presuntas transgresiones a los “derechos de los hombres”, fue encontrado sin vida el lunes en el condado Sullivan, Nueva York, dijeron los funcionarios.

El cuerpo de Hollander fue descubierto por un empleado municipal en la ciudad de Rockland. La policía del estado de Nueva York estaba en escena y llamaron al FBI.

Junto al cuerpo de Den Hollander se encontró un paquete dirigido a Salas, dijeron los funcionarios.

En un caso de 2015 ante el juez Salas, Hollander representó a una mujer que quería registrarse para el reclutamiento militar. Fue reemplazado en junio pasado como abogado de la mujer antes de que el caso se resolviera por completo.

También mencionó a la jueza en publicaciones en internet, ridiculizándola como una trepadora que se aprovechaba de su ascendencia hispana para salir adelante.

El expediente judicial no indicó una razón para su reemplazo, y el abogado actual de la mujer no pudo ser contactado.

Hollander ha demandado a los clubes nocturnos de Manhattan por favorecer a las mujeres al ofrecer descuentos para noches de damas y ha demandado al gobierno federal por una ley que protege a las mujeres de la violencia. También demandó a la Universidad de Columbia por ofrecer cursos de estudios para mujeres, acusando a la escuela de utilizar la ayuda del gobierno para enseñar un “sistema de creencias religioso llamado feminismo”.

En 2017, escribió una carta al entonces Fiscal General Jeff Sessions en la que se quejaba de vivir bajo el gobierno “Feminazi”. También apareció en ABC News, argumentando que Ladies ‘Nights fue injusto.

El crimen ocurrió en la casa de la juez de distrito Esther Salas en North Brunswick. Su hijo, Daniel Anderl cuando abrió la puerta recibió un disparo en el corazón de parte de un hombre enmascarado, vestido como si fuese un repartidor del correo privado FedEx, que luego huyó rápidamente.

Por su parte, el esposo de Salas, el abogado defensor Mark Anderl, quien también se encontraba en la vivienda familiar resultó herido y actualmente está hospitalizado en estado crítico pero estable.

Daniel Anderl, hijo de Salas, iba a regresar pronto a la Universidad Católica de América en Washington D.C., donde fue incluido en el cuadro de honor el semestre pasado.

El jueves pasado, Salas fue designada para conducir la demanda colectiva contra el Deutsche Bank presentada por inversores que compraron acciones del banco entre 2017 y 2020, argumentando que la institución no vigiló lo suficiente a clientes considerados de alto riesgo, incluido el fallecidomultimillonario Jeffrey Epstein, acusado de tráfico sexual de menores, que se suicidó en la cárcel hace un año.

Dear Members of the University Community,

I was shocked last night to hear news of Daniel Anderl’s tragic death Sunday evening in New Jersey. Daniel was a rising junior, enrolled for classes beginning in the next few weeks. He turned 20 last week.https://t.co/NtEfxrGoxl

— Catholic University President (@CatholicPres) July 20, 2020