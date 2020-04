Escuelas Públicas del Condado Miami-Dade distribuyen más de medio millón de comidas

Desde el comienzo del cierre de las escuelas el 16 de marzo debido al COVID-19, las Escuelas Públicas del Condado Miami-Dade (M-DCPS) han distribuido más de 538,000 comidas “para llevar” a lo largo y ancho del distrito para familias necesitadas.

De esta manera, los empleados de las M-DCPS han respondido al llamado de ayudar durante este tiempo de tensión a nuestra comunidad. Para ello, se han dado a la tarea de repartir comidas en 50 recintos escolares. El 73 por ciento de los estudiantes de las M-DCPS reciben el almuerzo escolar gratuito o a precio reducido, lo cual demuestra la alarmante inseguridad alimenticia en el Sur de la Florida.

El Superintendente de Escuelas, Alberto M. Carvalho, indicó que “estaremos con nuestra comunidad, durante esta crisis, en cada paso”, dijo “Quiero destacar los valientes hombres y mujeres de las Escuelas Públicas del Condado Miami-Dade que mantienen la línea a la distribución de comidas para los más necesitados de nuestra comunidad y agradecer a tantos donantes y socios generosos que apoyan nuestros esfuerzos”.

Today, we were in Overtown handing out food to families who need it the most. Since the closing of schools, we have distributed more than half a million meals across our community, and we will continue to do so for as long as we can. #WeAreInThisTogether #MDCPSWellness pic.twitter.com/X4KYwHLFrn

— Alberto M. Carvalho (@MiamiSup) April 9, 2020