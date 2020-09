Florida es un estado clave para intentar resolver las elecciones presidenciales, eso lo tiene presente Michael Bloomberg, ex alcalde de la ciudad de Nueva York, quien está comprometiendo al menos $100 millones para ayudar a la campaña presidencial de Joe Biden en este lugar.

La infusión de efectivo en la última etapa de Bloomberg refleja las preocupaciones de los demócratas sobre la reñida carrera en un estado que es una prioridad para el presidente Donald Trump.

Una victoria de Biden en Florida, el más grande de los estados perennes en el campo de batalla, complicaría significativamente el camino de Trump para alcanzar los 270 votos del Colegio Electoral necesarios para asegurar un segundo mandato.

Los republicanos, sin embargo, se sienten confiados en sus posibilidades en el estado, y señalan las victorias republicanas en 2018 y una participación más fuerte de lo esperado en 2016 como evidencia de que el estado va en su dirección.

Han invertido millones en Florida enfocados en el alcance de los latinos y en impulsar su operación de campo, y el tamaño y la diversidad del estado hacen que las campañas allí sean caras.

Sin embargo, en una señal de que la inversión planeada de Bloomberg puso a Trump en alerta, el presidente tuiteó su desdén por Bloomberg el domingo por la mañana, haciendo referencia a los ataques que recibió el empresario en un debate primario demócrata en febrero de la senadora de Massachusetts Elizabeth Warren.

“Pensé que Mini Mike había terminado con la política demócrata después de gastar casi 2 mil millones de dólares y luego dar el peor y más inepto desempeño de debate en la historia de la política presidencial. Pocahontas terminó su carrera política con la primera pregunta: ¡OVER! Salve a Nueva York en su lugar” él twitteó.

I thought Mini Mike was through with Democrat politics after spending almost 2 Billion Dollars, and then giving the worst and most inept Debate Performance in the history of Presidential Politics. Pocahontas ended his political career on first question, OVER! Save NYC instead. https://t.co/WgbVvEUt2N

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 13, 2020