Este es el mensaje que le envió Sean Penn a Kate del Castillo

El actor Sean Penn ha sido uno de los más considerados en cuanto ayuda humanitaria, sobre todo durante la crisis del Covid-19, según difundió ultimasnoticias

Como se sabe, Penn ha colaborado con los más necesitados a través de su organización benéfica Community Organized Relief Effort (CORE).

La organización, de acuerdo con El Farandi, se está encargando de darle un pequeño respiro a las poblaciones afectadas por la pandemia, una de Los Ángeles. La ONG facilita la realización de pruebas o test de coronavirus de forma segura y eficiente.

Dang #SeanPenn is always out there on the ground helping people pic.twitter.com/X0YSGD8Blm

— Cariese (@POSHA94) April 15, 2020