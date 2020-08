Arantxa Sánchez Vicario dista mucho de haber capitulado en el juicio por la pensión de alimentos de sus hijos, Arantxa y Leo, que se sustancia en un juzgado de Miami.

Al contrario de las noticias conocidas recientemente, la tenista no ha sufrido un revés judicial –su situación continúa siendo prácticamente la misma–, sino que es su exmarido, Josep Santacana, quien ha visto cómo la sartén volvía a girar y esta vez él perdía el mango.

Efectivamente, el pasado 4 de agosto se celebró una vista ante ambos litigantes si bien ser realizó por videoconferencia, pues tanto Arantxa como Pep se encontraban en España.

Hasta ahora, cierto es que Arantxa no se ha desenvuelto ante la corte de Miami con la presteza que se le exigía, retrasando su presentación de su affidavit, esto es, una declaración jurada de bienes. Sin embargo, esta vez ha ocurrido todo lo contrario.

Según explica a La Vanguardia Ramón Tamborero, letrado de Arantxa Sánchez Vicario en España, los documentos que Pep Santacana presentó ante su señoría suponen una declaración de bienes perfectamente limpia, es decir, según esa documentación, el ex de la tenista no tiene ni una sola propiedad, acción o valor a su nombre.

La jueza no se tomó a bien una declaración firmada a la que no concedió crédito alguno –nos aseguran que los abogados americanos del ex de la campeona de Roland Garros sufrieron su cólera– y Santacana fue conminado a que libre ante la corte nueva documentación en la que será, posiblemente, la vista definitiva. Así, el juicio que sustancia la pensión de alimentos de los pequeños no queda cerrado mediante sentencia firme sino nuevamente pospuesto.

Como consecuencia, Santacana vio rechazada su ambiciosa reclamación económica: casi 1.700 dólares le pedía a la tenista como pensión de alimentos para los menores, extremo que fue obviado por la jueza. Así, la cifra de la pensión de alimentos definitiva y quién deberá pagarla queda pospuesta nuevamente.

La cantidad que ha trascendido, 371 dólares, no corresponde a ese epígrafe sino a algo que en EEUU es, a veces, cuestión de vida o muerte: el seguro médico privado y que, hasta ahora, venía satisfaciendo Pep Santacana. Desde la vista del día 4, esa cantidad será costeada a medias por ambos progenitores.

