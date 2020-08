El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo en Twitter que le parece buena idea se añada su cara a los rostros esculpidos de cuatro mandatarios del país en el monte Rushmore (Dakota del Sur).

El presidente planteó por primera vez la idea de sumarse a la montaña durante una reunión en la Oficina Oval de 2018 con Noem, donde inicialmente pensó que estaba bromeando.

“Nunca lo he sugerido, aunque en base a todas las cosas conseguidas durante mis primeros tres años y medio, a lo mejor más que ningún Presidente ¡Me suena bien!”, tuiteó el mandatario.

Trump acompañó su mensaje del link de una noticia de la CNN que se hacía eco de una información aparecida este fin de semana en el diario The New York Times.

This is Fake News by the failing @nytimes & bad ratings @CNN. Never suggested it although, based on all of the many things accomplished during the first 3 1/2 years, perhaps more than any other Presidency, sounds like a good idea to me! https://t.co/EHrA9yUsAw

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 10, 2020