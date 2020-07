El alcalde de Miami, Francis Suárez anunció que la ciudad explora ejecutar acciones legales en contra del condado Miami-Dade por la distribución que ha hecho de los recursos federales, que en su opinión han perjudicado a la ciudad.

Por Redacción MiamiDIario

Varias ciudades de Miami-Dade podrían demandar al condado para que les entreguen una mayor parte de los $474 millones de dólares entregados al condado por el gobierno federal como ayuda por el COVID.

En rueda de prensa realizada este martes el alcalde de la Ciudad de Miami anunció su decisión de proceder judicialmente contra el Condado de Miami Dade.

La conferencia se celebró luego de que el presidente de la Liga de las Ciudades de Miami-Dade, informara el lunes que los fondos federales que llegaron al condado no se comparten de la manera correcta.

Según Suárez el tema de la acción legal también ha sido discutido con otras ciudades de Miami-Dade que han manifestado la misma inconformidad con la asignación que se ha hecho de esos recursos.

La administración del alcalde Carlos Giménez redujo este mes una asignación planificada de $ 135 millones a las ciudades a solo $ 30 millones, compartió un reportaje del Miami Herald.

La reducción intensificó un punto ya tenso sobre cuánto de la Ley CARES federal debería gastarse a nivel municipal y cuánto debería distribuirse por Miami Dade.

Mala fé

«Esta será una demanda colectiva», dijo el alcalde de Miami, Francis Suárez.

Suárez calificó la última asignación de $ 30 millones del condado para las 34 ciudades del condado como «extremadamente injusta» y que les roba a los municipios la capacidad de establecer prioridades de gasto en los niveles más locales.

Según Suárez, el condado ha negociado de mala fé la entrega de los recursos y decidió entregar una parte del dinero luego de abandonar las discusiones.

Según Suárez el dinero estaba destinado a los residentes, en virtud de la Ley CARES aprobada a principios de este verano por el Congreso.

“Nuestros ciudadanos tenían derecho a recibir, según la densidad de población, $ 81 millones en ayuda“, dijo Suárez. “Ellos (el condado de Miami-Dade) negociaron todo el tiempo de mala fe”.

Según el alcalde, les otorgaron $30 millones sin haberles notificado previamente luego de que habían entablado discusiones con el condado. “Ese es dinero que no podremos usar para pagarle a nuestros bomberos y socorristas que luchan contra el coronavirus”.

“Estamos ofendidos”, dijo Suárez, y agregó que el condado ha “malgastado esos recursos”.

El alcalde de la Ciudad de Miami explicó en la conferencia de prensa de esta mañana que está revisando con los abogados las opciones legales disponibles para su ciudad y otras.

Por su parte Keon Hardemon, quien es miembro de la Comisión de la Ciudad de Miami y de la Liga de las Ciudades, dice que el dinero ascendió a más de $ 470 millones y que se utilizaría para programas tales como campañas de alimentos en las ciudades, para repartir material sanitario, máscaras y otros insumos médicos, además de otras actividades vinculadas a la lucha contra la pandemia.

El COVID-19 en Miami

La ciudad de Miami reportó hasta este martes 28 de julio 68,377 casos de COVID-19, y su alcalde había manifestado que la tasa de casos positivos por pruebas realizadas se había mantenido por encima del 20% en las últimas semanas, sin embargo, este martes se mostró optimista y dijo que “las estadísticas nos dan esperanza”.

Informó que se ha reducido la curva de casos positivos a 18.6% en promedio y que el día de hoy bajó hasta 17.5% el total de casos positivos de las pruebas realizadas en la ciudad.

Dijo que no habrá restricciones adicionales a las que ya se están aplicando en la ciudad e informó que se han aplicado 167 multas por no utilizar mascarillas, se han supervisado 552 negocios y se han cerrado 30, de ellos 11 por 24 horas y 19 por 10 días, luego de que verificaran que no estaban cumpliendo con las medidas por la pandemia.

Fuentes: Telemundo / CubaEnMiami

También le puede interesar