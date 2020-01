Gemma Carrillo: Documentos necesarios para estudiar

Sabemos que la única forma de poder mejorar nuestro futuro es estudiar. A veces nos da temor acercarnos a una escuela porque creemos que nos va a costar mucho dinero o nos van a pedir muchos documentos que no tenemos facilidad de conseguir.

Por Dra. Gemma Carrillo

Vamos a explicar sobre los documentos que son necesarios para presentar en The English Center con el propósito de estudiar. Se necesita un pasaporte, alguna otra identificación o la licencia de conducir. No obstante, si usted no tiene esos documentos por la razón que sea, tenemos otras alternativas.

La razón de pedir esos tipos de documentos es para establecer identidad y domicilio. Por eso, el estado de Florida tiene por estatuto (FS 222.17) la facilidad de mostrar que la persona tiene intenciones de vivir en este estado con una declaración de domicilio jurada.

Esta declaración de domicilio se presenta en la oficina del Secretario de las Cortes. En Miami, la oficina de este o también conocido como el Clerk of the Circuit Court está ubicada en Courthouse East, con la dirección 22 N.W. 1st Street, Miami, Florida 33128.

Ahí puede llenar la solicitud en persona y abonar una pequeña cuota, que puede ser con un money order, tarjetas de crédito Visa o Mastercard, Cashiers Check o en efectivo. También, puede completar la solicitud en línea en: http://www.miami-dadeclerk.com/library/county_recorder/578-Declaration.pdf

Una vez que la Oficina del Secretario de las Cortes recibe el formulario, usted recibirá el mismo sellado por la corte en menos de dos semanas. No olvide de incluir un sobre con sello y dirigido a usted mismo para que se lo puedan enviar por correo.

Esta gestión le facilita la posibilidad de estudiar inglés para que mejore su estatus económico en este país. No se olvide que en The English Center le estamos esperando para que comience su futuro hoy.

Para más información sobre los programas que ofrece The English Center, llame al 305-445-7731. Está localizado en el suroeste de Miami, 3501 S.W. 28th Street y se puede llegar por Metro (Douglas Station), autobús (37) y hasta City of Miami Trolley (Coral Way). Está abierto los 7 días de la semana. Recuerde “hay más que inglés en The English Center”.

