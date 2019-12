Gemma Carrillo: Las alternativas disponibles para mejorar la educación

Muchas veces pensamos que las puertas se cierran. Trabajamos largas horas, tenemos responsabilidades de familia, pareja, hijos y padres que necesitan de nosotros y dependen de nuestro apoyo financiero, emocional y hasta físico. Entonces creemos que estamos en una encrucijada, de la cual no podemos salir y donde nunca vamos a alcanzar nuestras metas.

Por Gemma Carrillo

En este siglo XXI existen muchas posibilidades y alternativas para poder alcanzar nuestras metas sin tener que darnos por vencidos. No podemos dejar que el día a día nos impida progresar y llevar a cumplir las metas que nos hemos trazados. Por eso tenemos en nuestras manos tantas posibilidades para alcanzar las metas a las que queremos llegar. El estudio es una de esas metas que nos planteamos que vamos a hacer, pero algo se cruza en el camino y decimos: “Será luego”. Pero eso no tiene que ser así. Debemos saber que si no completamos esos logros siempre vamos a estar en el mismo lugar. No vamos a poder tener un mejor futuro para nosotros y aquellos que nos rodean. Nunca vamos a poder decir: “Estoy realizando la vida que siempre desee tener”.

The English Center es un centro educacional que está ubicado en Miami, en la 3501 SW 28 Street, Miami, FL. Este centro de estudios tiene muchas posibilidades disponibles para las personas que quieren superarse. El centro está abierto al público los 7 días de la semana. Muchos días las clases se comienzan a impartir a las 6 de la mañana y terminan a las 9:30 de la noche. Además, también existen las facilidades de recibir instrucción en línea con el programa TLC (The Learning Center). TLC cuenta con un grupo de profesionales capacitados que están disponibles para servirles. Pueden llamar al TLC al número de teléfono 305-445-7731. Ellos le indicaran cuales son los pasos para seguir. Naturalmente, tienen clases de muchas materias, que van desde inglés (English as a Second Language, ESOL) hasta preparación académica para adquirir el diploma de preuniversitario que en este país se conoce como GED o diploma de secundaria.

La solución para un futuro mejor esta en nuestras manos. No deje que esta oportunidad se escape. ¡Visítenos hoy! Un consejero le espera para contestar sus preguntas y encaminarlo en su nueva vida desde ya.

Para más información sobre los programas que ofrece The English Center, llame al 305-445-7731. Está localizado en el suroeste de Miami, 3501 S.W. 28th Street y se puede llegar por Metro (Douglas Station), autobús (37) y hasta City of Miami Trolley (Coral Way). Está abierto los 7 días de la semana. Recuerde “hay más que inglés en The English Center”.

