Kathy Hochul, gobernadora de Nueva York, firmó este domingo una solicitud para que el gobierno federal declare como “desastre mayor” el impacto causado por los coletazos del huracán Ida, que dejó en el estado al menos 17 muertos e importantes daños.

La solicitud busca que Washington facilite fondos para apoyar a los afectados y para reparar infraestructuras y edificios públicos, entre otras cosas.

“Los neoyorquinos aún están recuperándose del daño en las comunidades del sur del estado y esta solicitud que he firmado y remitido al presidente Joe Biden puede asegurar los recursos financieros que corresponden a los neoyorquinos que sufrieron una devastación inimaginable como resultado de la tormenta”, dijo Hochul en una conferencia de prensa.

We are launching a resource & information hub for New Yorkers who need recovery assistance.

Whether you need access to shelter or food or other services, help is available to you.

If you were impacted by the storm, visit https://t.co/BASMxHrXcw today.

— Kathy Hochul (@GovKathyHochul) September 5, 2021