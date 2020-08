View this post on Instagram

ULTIMA HORA sobre el operativo militar que se despliega en el Mar Caribe. Este jueves 26 de agosto, la Guardia Costera de EEUU descargará más de 11,500 libras de cocaína y 17,000 libras de marihuana en el Puerto de Fort Lauderdale, incautadas en el marco del operativo antidrogas que tiene, entre otros objetivos, desmantelar al Cartel de los Soles liderado por Nicolás Maduro. Vea detalles del operativo que se realizará en las próximas horas y algunos antecedentes de este caso criminal del Departamento de Justicia.