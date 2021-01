El cirujano paquistaní Hasnat khan habló 12 años después sobre el romance que tuvo con la Princesa Diana de Gales, poco antes de su muerte en 1997.

Khan concedió esta semana una entrevista Daily Mal, en la que develó los detalles de su amorío con Diana quien falleció el 31 de agosto de 1997 junto a su pareja Dodi Al-Fayed, en París, Francia.

El cirujano de 62 años de edad, expresó que Diana fue manipulada por el periodista Martin Bashir, quien aprovechó la vulnerabilidad de la denominada “Princesa del pueblo”.

Bashir tuvo un encuentro con “Lady Di” el cual fue difundido por la BBC de Londres, la cual causó gran conmoción a nivel mundial, por la revelaciones que hizo.

“Una de sus cualidades más atractivas de Diana era su vulnerabilidad. Fue lo que hizo que el público la quisiera. Más tarde me di cuenta de que Bashir aprovechó esas vulnerabilidades. Fue muy persuasivo con Diana y le llenó la cabeza de basura”, expresó.

Khan recibió una llamada que lo hizo hablar

El motivo por el cual Khan decidió hablar en este momento con más amplitud y no como lo hizo 12 años atrás es que recibió una llamada en la que decían que lo conocían tanto a él como a Bashir.

“Me llamó por teléfono y me dijo que conocía a Martin Bashir y que este se encontraba bajo mucho estrés. Dijo que era un hombre decente pero que estaba muy deprimido y que tenía que pedirme el favor de hablar con él”, manifestó.

A Khan no le agradaba Bashir

En varias ocasiones Hasnat Khan le manifestó a Diana, que no le agradaba Bashir y que lo veía como una persona oscura y generaba malos augurios.

“Le dije a Diana que Bashir no me agradaba, que no confiaba en él y que debía cortar sus relaciones” ha contado. Sin embargo, ella siguió adelante y grabó la polémica entrevista”, enfatizó Khan.

El cirujano ha sido una de las personas más cautelosa desde la muerte de Diana y siempre ha tenido un rol secundario en las historias amorosas que tuvo, la princesa de Inglaterra.