El delantero argentino, Gonzalo Higuaín, ex Real Madrid y Juventus, estaría por convertirse en el fichaje estrella del Inter Miami según reportan diversos medios europeos.

Los primeros en dar la información fueron reportes desde Italia y también del periodista Jeff Carlisle de ESPN.

El argentino recibiría al rededor del 50% del salario del último año de su contrato que lo liberaría de la Juventus una temporada antes de la finalización del mismo.

Aquí es donde la oferta del Inter por el delantero argentino estaría jugando a favor ya que consideraría este como su siguiente paso dentro del fútbol, en el que abandonaría Europa para retornar a territorio americano.

Tuttosport fue de los primeros medios en informar el acuerdo de desvinculación del delantero argentino de la Juventus.

Mientras que el reportero de ESPN aseveró, en modo de pista, que solo restarían detalles para unirse “a un club de expansión de la MLS de primer año”.

I can confirm overseas reports (@tuttosport among them) that Juventus and Gonzalo Higuain have reached agreement on a payout for the final year of his contract. I'm told just a few details (which can be pesky) to be sorted for Higuain to land with #InterMiamiCF

— Jeff Carlisle (@JeffreyCarlisle) September 10, 2020