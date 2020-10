Con un golazo de tiro libre sobre el final del partido, Gonzalo Higuaín se estrenó como goleador en la Major League Soccer con el Inter Miami y le dio el triunfo a su combinado 2-1 ante el New York Red Bulls.

El primer tiempo estuvo lleno de intensidad por parte de ambos equipos, no tuvo un claro dominador, pero sin embargo la pelota no entraba.

Se notaban las ganas que tenía el ex delantero del Real Madrid y Juventus por marcar su primer tanto con el uniforme interista.

Pero lo mejor quedó para la segunda mitad, y aunque el Red Bulls se adelantó al minuto 53 por tanto de Omir Fernández, tras una mala salida por parte de la defensa visitante, no tuvieron chance alguno de celebrar pues en la jugada siguiente al gol llegó el empate interista.

El también argentino Matías Pellegrini aprovechó un centro desde el sector derecho, Higuaín arrastró su marca y quedó solo para definir el empate.

The ball from Morgan.

The confident finish.

First @MLS goal for Pellegrini. He’ll never forget that one. 👏 pic.twitter.com/RSBcvyPjFG

