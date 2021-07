Un hombre fue trasladado de urgencia de un hospital de Hialeah a otro centro médico después de un presunto tiroteo en un complejo de apartamentos en la ciudad.

El departamento de bomberos de Hialeah dijo que un hombre ingresó al Palmetto General Hospital con una herida de bala en la parte inferior de la pierna el lunes por la tarde.

Posteriormente, la víctima fue trasladada al Jackson Memorial Hospital, donde se desconoce su estado en este momento. Reportó NBC.

#BREAKING #Hialeah police investigating #shooting after victim walks into #Palmetto Hospital with bullet wounds to the leg @Telemundo51 #breakingnews #hialeahcrime #gunviolence pic.twitter.com/dTbOBTNAd0

— JRodriguez (@JRodzMIA) July 26, 2021