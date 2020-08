Hoy reabrirán algunos lugares donde se realizan la prueba del COVID-19 en Florida. El motivo es la disminución de la amenaza del huracán Isaias.

Debido a que pasó el peligro de amenaza del huracán Isaías, más de una docena de sitios donde se realizan los tests contra el coronavirus reabrirán este lunes, informó clickorlando.com

Cabe destacar que las autoridades de la Florida los cerraron debido al mal tiempo que amenazó el estado de Florida.

Los lugares donde realizan las prueba del COVID-19 en toda Florida cerraron el jueves por la noche. De esa forma se les dio tiempo a las cuadrillas para desmontar las carpas y empacar los equipos antes de que la tormenta se acercara al estado.

El sureste de Florida sintió el impacto de Isaias el domingo por la mañana. Luego se trasladó hacia la costa central de Florida. A partir de las 5:00 de la tarde Florida salió del cono de la tormenta. Los informes de daños han sido limitados.

El domingo en la madrugada, la Asociación de Oficiales de Información Pública de Florida anunció que los trabajadores comenzaron a reensamblar los sitios para realizar las pruebas de COVID-19 en los condados de Miami-Dade y Broward. Cabe destacar que son los más afectados por la pandemia.

Luego, la División de Manejo de Emergencias de Florida emitió un tweet informando al público que 15 sitios de pruebas respaldados por el estado reabrirían el lunes. Asimismo indicaron que las ubicaciones restantes se abrirían en los próximos días según lo permitan las condiciones.

A continuación, el tuit con los 15 lugares que funcionarán para hacer las pruebas del COVID-19 a partir de este lunes.

15 state-supported COVID-19 testing sites closed due to #Isaias will resume operations tomorrow. Federal drive-thru sites in Miami-Dade & Broward counties will be open until Wednesday, August 5 due to closure.

Remaining sites across the state will reopen over the next two days. pic.twitter.com/iU7QRyOpqS

— FL Division of Emergency Management (@FLSERT) August 2, 2020