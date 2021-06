La acreditación académica es un estatus especial que se otorga a una institución o programa que cumple o supera los altos estándares de calidad educati y rendimiento estudiantil. Hoy en día, el estándar de oro en acreditación académica es el reconocimiento del Consejo de Educación Ocupacional, ampliamente conocido como COE. Esta agencia de acreditación reconocida a nivel nacional tiene un legado de garantía de calidad e integridad en sus instituciones miembros durante más de 50 años.

La misión del Consejo es “asegurar la calidad e integridad en la educación técnica y profesional”. Los objetivos que representan los valores y propósitos significativos a los que se dedica el Consejo es ofrecer la seguridad pública de que las instituciones educativas acreditadas brindan instrucción de calidad en educación técnica y profesional que facilite el aprendizaje de los estudiantes y satisfaga las necesidades del mercado laboral, orientar a las instituciones para la mejora continua de su oferta educativa y actividades relacionadas, promover altos estándares éticos y educativos para la educación técnica y profesional, mejorar la comprensión pública de los proveedores de educación técnica y profesional y del valor de la educación y las credenciales ofrecidas por estos proveedores.

Los objetivos de los estudios valorado

Estos objetivos abarcan un compromiso con la integridad y la credibilidad que tienen la intención de resultar en que la acreditación por parte del Consejo sea vista como un sello de excelencia honrado a nivel nacional para las instituciones de educación ocupacional. The English Center ha sido reconocido como un centro de estudios con el sello de aprobación de COE por más de 20 años.

Importancia de la acreditación

La acreditación de COE es muy importante para cualquier institución de conocimiento que quiere respeto de sus homólogos en el campo de la instrucción, además de ser reconocida como un centro de verdadero aprendizaje por los estudiantes que planean estudiar para la mejoría de sus vidas. The English Center ubicado en el 3501 S.W. 28 Street, Miami, FL 33133, está solicitando la reafirmación de su acreditación con la Comisión del Consejo de Educación Ocupacional. Las personas que deseen comentar al respecto deben escribir a Executive Director of the Commission, Council on Occupational Education, 7840 Roswell Road, Bldg 300, Suite 325, Atlanta, GA 30350. Las personas que hagan comentarios deben incluir su nombre y dirección.

Para más información sobre los programas que ofrece The English Center, llame al 305-445-7731. Está localizado en el suroeste de Miami, 3501 S.W. 28th Street y se puede llegar por Metro (Douglas Station), autobús (37) y City of Miami Trolley (Coral Way). Está abierto los 7 días de la semana. Recuerde “hay más que inglés en The English Center”.