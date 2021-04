De acuerdo con los CDC, cerca de 1,1 millones de personas viven con el VIH en EEUU. Y algunas de esas personas -alrededor de una de cada siete- no saben que lo tienen

Los CDC son los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU.

El cribado del VIH es fundamental para controlar el virus.

Si las personas no pueden acudir a una clínica para hacerse la prueba, o les preocupa su privacidad, existe un kit de pruebas caseras que ha sido evaluado y aprobado por la FDA.

