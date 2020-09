Gonzalo Higuaín decidió un cambio rotundo en su carrera: abandona Europa para sumarse a una liga en ascenso, como la Major League Soccer de Estados Unidos.

Por redacción MiamiDiario

El Pipita, de 32 años, dejó la Juventus para transformarse en el jugador franquicia del Inter Miami que tiene a David Beckham a cargo de las operaciones, reportó La Opinión.

El ex River, Real Madrid y Napoli no iba a ser tenido en cuenta por Andrea Pirlo, el flamante entrenador de la Vecchia Signora. “Es una persona a la que admiro mucho, hizo un ciclo importante aquí, fue un gran jugador pero hablando con él decidimos que los caminos deben separarse. Fue un gran campeón, pero los ciclos se acaban. Fue marginado, pero como una persona seria hablamos entre nosotros, tomando esta decisión”, dijo el ex mediocampista al anunciar la determinación, a pesar de que al argentino le quedaba un año de contrato en Turín.

En consecuencia, Higuaín rescindió su contrato con la Juve percibiendo, según informaron los medios italianos, alrededor del 50% del monto que le quedaba por percibir, que ascendía a 7.5 millones de dólares netos. En su paso por el club (llegó a mediados de 2016, pero en el medio estuvo cedido una temporada en Milan y Chelsea), conquistó cinco títulos: dos Copa Italia y tres Serie A. En el cuadro bianconero disputó un total de 149 partidos, en los que aportó 66 goles y brindó 16 asistencias.

Ya sin ataduras, viajó a Miami, donde será compañero de los argentinos Nicolás Figal, Leandro González Pírez, Matías Pellegrini y Julián Carranza, además del ex Juventus Blaise Matuidi.

Fue recibido calurosamente por Jorge Más, gerente del equipo que lo esperó en el aeropuerto y luego publicó una foto en su cuenta de Twitter, con la leyenda: “Una cálida bienvenida a Gonzalo Higuaín, delantero y campeón de talla mundial”.

A warm welcome to Gonzalo Higuain, a world class striker and champion.

⁦@G_Higuain⁩ pic.twitter.com/29wT86aA2J — Jorge Mas (@Jorge__Mas) September 11, 2020

Para asegurarse sus servicios, el Inter Miami realizó una gran inversión: le pagará al Pipita el mejor contrato de la MLS. Según informó Record, percibirá entre 7.5 millones de euros por año: una vez que culmine con los estudios médicos, será presentado y firmará hasta diciembre de 2022.

Claro que su llegada no sólo le reportará al equipo un incremento de jerarquía: también recibirá un impulso la cotización de la franquicia. Según indicó el sitio especializado Transfermarkt, el arribo del delantero representa un incremento de 15 millones de euros en la valoración de la plantilla, que pasó a cotizarse en 61.4 millones de euros.

También puedes leer: