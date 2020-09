Por segundo partido corrido el Inter Miami defendió su casa, esta vez, no pudo ganar, pero sacó un empate sin goles ante el Nashville por la Major League Soccer (MLS).

Este encuentro marcó el debut del flamante y más reciente fichaje del Inter Miami, el campeón del mundo Blaise Matuidi.

El internacional francés, ganador del último Mundial con Francia, se estrenó de gran manera, mostrando un gran nivel en Florida.

“Estoy feliz por el juego en general. No fue necesariamente el resultado que el equipo esperaba, pero seguiremos trabajando en esto y nos prepararemos para el partido contra Atlanta”, dijo Matuidi tras su primer partido con los colores del Inter Miami. “Definitivamente veo calidad. No nos falta mucho para poder ganar, todo se reduce a los detalles y realmente completar el tercio final y la acción final para marcar goles. Construiremos confianza y eso finalmente nos llevará a ganar partidos”.

El entrenador del Inter, Diego Alonso, también destacó la actuación del mediocampista.

“Siento que Blaise hizo un gran trabajo y jugó un gran partido. Solo tuvo unos pocos entrenamientos con nosotros, pero se podía ver su calidad y su inteligencia para ayudar al equipo a jugar mejor. Lógicamente, con el tiempo que tenga para adaptarse seguirá dando pasos adelante y nos ayudará a crecer mucho”, añadió el técnico Diego Alonso.

El centrocampista tuvo una actuación contundente, dominando el mediocampo a pesar de llegar a la ciudad hace poco más de una semana y participar en solo dos entrenamientos con el equipo.

“Esperaba jugar probablemente unos 60 minutos, pero con el entrenador decidimos seguir presionando un poco más. Tengo una muy buena primera impresión de la liga, definitivamente esta es una liga que requiere mucho de nosotros. Los jugadores muestran mucho esfuerzo y mucha intensidad. Yo mismo tendré que seguir dando mi 100% para ayudar al equipo a ganar, porque ese es en última instancia el objetivo de cualquier equipo ”, dijo Matuidi.

El francés intentó la segunda mayor cantidad de pases en el equipo con 52, incluidos 31 en la mitad contraria, completando el 90% de sus pases en general. Matuidi también agregó dos pases clave a su total y una sólida actuación defensiva, incluidas seis victorias por posesión.

“Mi función es muy parecida a la que me he acostumbrado en mi carrera, es ayudar a organizar el equipo, impulsarnos, encontrar la manera de hacernos avanzar y preparar a los jugadores en ataque, y ayudar a presionar”, agregó. Matuidi. “Nada ha cambiado realmente de lo que estaba acostumbrado en mi carrera, lo que me hace muy feliz”.

