¡Invitados de lujo! Se filtró la presunta lista de canciones que interpretarán JLO y Shakira en el Super Bowl de Miami +Foto

El Super Bowl de 2020 está a la vuelta de la esquina y Miami se vestirá de gala para ser sede de la gran final de la NFL este próximo 2 de febrero.

Como es costumbre, los cientos de millones de aficionados que ven el juego están muy pendientes de cómo será el show de medio tiempo. en esta oportunidad tendrá un toque muy latino con la presentación de Shakira y Jennifer López.

En ese sentido, la ansiedad a veces se apodera de muchos de los seguidores, periodistas, medios, todos quieren conocer cómo será el show mencionado.

Por eso, alguien consiguió lo que al parecer es el setlist de las canciones que presuntamente serán las que van a cantar la estrella colombiana y la «Diva de lBronx» en el escenario.

TUDN USA, una plataforma de noticias, fue la que hizo viral esta fotografía a través de su Instagram.

De ser cierto esto, disfrutaremos de temas como: «On The Floor» y «Whenever, Wherever» como las canciones principales del show. Otras que están allí son Get Right, Waiting for Tonight, Body, I’m Real / JFTB Medley y On The Floor (de JLo).

Además de She Wolf, Powerful, Chantaje, La Tortura, Beautiful Liar y Hips Don’t Lie (de Shakira).

También se reveló que grandes artistas como Ja Rule, Nicky Minaj, Beroncé y Pitbull estarían como invitados al espectáculo.

De quien también se confirmó su participación es de Demi Lovato, también con raíces latinas, que asistirá para cantar el himno de los Estados Unidos.

En el encuentro que decidirá al campeón de la NFL lo protagonizarán los Kansas City Chiefs y San Francisco 49ers el próximo domingo 2 de febrero.

