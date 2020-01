Organizadores del GP de Miami en Fórmula 1 modificaron el circuito en espera de su aprobación

Con el objetivo de lograr la aprobación los organizadores de un posible Gran Premio de Miami de Fórmula 1 han modificado el circuito original para crear uno donde las vías públicas no se ven afectadas.

La pista estará bordeando el Hard Rock Stadium, según lo reveló en un tweet Tom Garfinkel, director ejecutivo tanto del equipo de la NFL Miami Dolphins como de la organización del estadio.

Otra de las trabas que han puesto algunos detractores era sobre una posible contaminación acústica y atmosférica causada por el evento y que incluso podría afectar a los niños en sus horarios de clase. Ante esto la organización también aclaró que «no habrá carreras durante el horario escolar».

The F1 Miami Grand Prix will showcase Miami-Dade and Miami Gardens to the World. See new track below – world-class racing w/o using 199th St, and no racing during school hours. We hope the County Commission will support our effort to deliver this huge global event to you! pic.twitter.com/VqF5AnPMJT

— Tom Garfinkel (@TomGarfinkel) January 21, 2020